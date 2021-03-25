广东佛山2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月23日，2021 AWE（中国家电及消费电子博览会）在上海虹桥国家会展中心拉开帷幕，恒洁作为卫浴行业唯一代表，同时也是AWE十年来首个受邀参展的专业卫浴品牌，携全新智能R系列智能马桶亮相AWE，再树智能马桶新标杆。

AWE 作为亚洲规模最大、全球三甲的国际家电及消电子展览会。2021 年是 AWE 新十年的起点，AWE 与时俱进，成为更加创新、更加开放、更加包容的科技型展会。在2021 AWE，除了传统家电产品外，智能马桶等代表品质家居生活的新品类也进入了人们视野。

创立于1998年的恒洁，在23年的发展历程中始终专注品质、持续创新、倡导环保，通过产品与服务致力于提升消费者的生活品质，已发展成为卫浴行业的领军品牌，更是智能卫浴专家，在产品、研发、服务等各方面引领着行业的发展。

在独树一帜的恒洁AWE展馆，既有除菌、清洗、冲水、釉面、人机交互等技术展区，也有水上舞台、网红打卡区等特别设置；此外，在恒洁展馆，观众还能零距离体验恒洁智能马桶在星级酒店、精装公寓、民俗别墅套间等空间的应用场景，可谓集专业、趣味和体验于一身。

中国家用电器协会副理事长徐东生、奥维云网总裁郭梅德等嘉宾来到恒洁展台，共同见证恒洁全新智能R系列智能马桶的发布。

徐东生指出，智能马桶品类对品质生活的作用举足轻重。恒洁作为智能卫浴专家，首次应邀参加AWE，意义深远。

郭梅德则通过2020年权威市场数据表明，中国智能马桶市场正在蓬勃成长，无论是在新品TOP排行榜，还是在中高端市场，恒洁智能马桶都处于引领地位。

用产品说话才能构筑极致的品牌体验。

恒洁集团首席执行官丁威表示，长期以来，智能马桶的行业难题和消费痛点集中在冲、洗、卫生三大方面，即冲得干净、洗得舒适和是否抗菌健康卫生，恒洁研发团队，正是在这三大产品属性上通过原创技术，让全新R系列智能马桶的各项体验都达到极致化。

丁威指出，在今后的发展中，追求产品创新、聚焦用户体验、建设“四个满意”核心价值观，将成为恒洁发展中持续坚持和弘扬的正道。

在发布会论坛环节，丁威还与徐东生、郭梅德就“中国智造，筑建中国家庭卫浴生活品质升级”为主题召开交流与探讨。通过论坛分享，可以更清晰地感知，智能卫浴行业从低关注度到弯道超车，最根本的还是要专心做好产品，让消费者重新出发，感受品质生活。

智能R系列新品，堪称智能马桶品类的里程碑杰作。

在恒洁集团高级产品总监张阳介绍下，智能 R系列的亮点一一展现：无惧低水压，让冲力更强劲的水劲能冲水系统；持久抗污、更易清洁的恒洁水净技术；抗菌、除菌率都高达99.9%的恒净除菌2.0技术；感应翻盖、挥手翻圈、免触感应、无需弯腰等人性化功能设计。

恒洁全新智能R系列，完美融合了“赏心科技”与“智感设计”，成为继Q9后，恒洁在智能马桶品类的又一力作。

时间来到恒洁全新智能R系列智能马桶发布环节。

在“智领净界丨智能 R系列新品发布会”上，中国家用电器协会副理事长徐东生、奥维云网总裁郭梅德，恒洁集团董事长谢伟藩、恒洁集团首席执行官丁威等共同为大众揭开智能 R系列的神秘面纱。

凭借多年在智能马桶产品、技术和服务上的打磨，恒洁已成为智能马桶行业代表品牌，早在首度登陆AWE前, 就载誉累累。正是由于恒洁智能马桶在业内外广受赞誉，所以在2021年初，作为家居新国货唯一代表品牌，恒洁与华为、伊利、茅台、恒大等各行业中国领军品牌共同入选人民日报社“品牌强国计划”，成为中国品牌的新标杆。

从“海淘”走向中国智造，日益扩大的智能马桶市场规模的背后，是国人对品质生活的追求，对健康的渴望，对环保的重视。可以说，恒洁成为智能马桶行业的巨头，离不开对品牌使命的坚守，对研发创新的执着，离不开对长期主义的践行。恒洁之路，对中国卫浴企业无疑也是有借鉴意义的。

23岁，正是恒洁的有为之年。随着恒洁在AWE的首度亮相，更多标杆智能马桶的问世，中国消费者有理由对品质生活拥有更高期待。

恒洁全新智能R系列智能马桶在2021 AWE隆重发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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