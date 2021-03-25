洪恩教育公布2020年第四季度及2020年度未经审计财务业绩

北京2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先的儿童寓教于乐企业洪恩教育（纽约证券交易所股票代码：IH）（“洪恩教育“或“公司”）今天公布了截至2020年12月31日止的第四季度及2020年度未经审计财务业绩。

2020 年第四季度业绩表现摘要

总收入为1.895亿元人民币（2,900万美元），较去年同期增长206.4%。

学习服务收入为1.573亿元人民币（2,410万美元），较去年同期增长329.6%。

毛利为1.325亿元人民币（2,030万美元），较去年同期增长243.3%。

营业亏损为6,380万元人民币（980万美元），去年同期营业亏损为790万元人民币。

经调整营业利润 [1] 为1,610万元人民币（250万美元），去年同期为经调整营业亏损790万元人民币。

为1,610万元人民币（250万美元），去年同期为经调整营业亏损790万元人民币。 净亏损为5,380万元人民币（820万美元），去年同期净亏损为640万元人民币。

经调整净利润1为2,610万元人民币（400万美元），去年同期为经调整净亏损640万元人民币。

截至2020年12月31日止，递延收入和预收账款余额为2.686亿元人民币（4,120万美元），较2019年年末的7,180万元人民币增长274.0 %。

本季度平均月度活跃用户数（MAU） [2] 为1,277万，较去年同期增长187.3%。

为1,277万，较去年同期增长187.3%。 本季度付费用户数[3] 达141万，较去年同期增长133.0%。

2020 全年业绩表现摘要

总收入为5.319亿元人民币（8,150万美元），较去年增长143.3 %。

学习服务收入为4.305亿元人民币（6,600万美元），较去年增长300.8%。

毛利为3.654亿元人民币（5,600万美元），较去年增长171.7%。

营业亏损为4,450万元人民币（680万美元），去年营业亏损为2.788亿元人民币。

经调整营业利润为3,540万元人民币（540万美元），去年为经调整营业亏损830万元人民币。

净亏损为3,750万元人民币（570万美元），去年净亏损 为2.756亿元人民币。

经调整净利润为4,240万元人民币（650万美元），去年经调整净亏损为510万元人民币。

全年平均月度活跃用户数（MAU）为1,061万，较去年增长186.7%。

全年付费用户数达373万，较去年增长182.8%。

[1] “经调整营业利润（亏损）”及“经调整净利润（亏损）”剔除了股权激励费用。请参阅本新闻稿后附的“非美国通用会计

准则财务指标”及“未经审计的美国通用会计准则与非美国通用会计准则财务指标的调节”。 [2] “平均月度活跃用户数”是指在特定时期内，公司各款学习App的平均月度活跃用户数（MAU）之和的月度平均值，基

于某个既定月份内访问该App至少一次所用的唯一移动设备的数量计算，在计算总月度活跃用户数时未剔除同一移动设

备访问不同学习App产生的重复情况。 [3] “付费用户”是指在特定时期内，为公司任一款学习App的付费内容支付订阅费的去重用户；如果某位用户使用同一注

册账户为不同学习App进行支付，仍按照一位付费用户计算，如果某位用户在同一时间段内为同一款学习App进行多

笔支付，仍按照一位付费用户计算。

洪恩教育董事、首席执行官戴鹏博士表示：“我们很高兴以亮丽的业绩为2020年圆满收官。2020年全年我们学习服务业务收入是去年的四倍，同时平均月活跃用户数量是去年的近三倍。取得如此强劲的增长，主要得益于我们始终坚定不移地投入原创教育内容的开发和领先技术的应用，这是我们持续取得成功的两大基石。我们继续运用对儿童教育的深刻理解，发挥领先的技术优势，精益求精打造最好的教育内容，创造更为沉浸式的交互学习体验，在实现卓越教学效果的同时让每个孩子享受学习的乐趣。在过去一年里，我们为旗下一系列自主学习型App产品持续新增大量互动教育学习内容，还重磅推出了两款新产品洪恩儿童英语和洪恩识字海外版，进一步拓宽产品矩阵。进入2021年，我们将一如既往地投入以不断提升产品品质和用户体验，进一步丰富在研线上线下教育产品储备，增添更多互动课程，持续丰富和扩充我们的产品矩阵。作为我们其中一款备受瞩目的重磅产品，我们很高兴地宣布已与全球规模最大的大学出版社牛津大学出版社达成战略合作，将全球顶级内容与我们先进的寓教于乐科技深度融合在一起，携手打造和推广一款内容丰富的英文分级阅读App ‘洪恩分级阅读’。”

洪恩教育董事、首席财务官王巍巍女士表示：“我们高兴地看到四季度公司延续了强劲增长的态势。随着越来越多的年轻一代家长希望借助高科技的教育工具帮助孩子提升学习效果，我们在儿童在线寓教于乐行业的领导者地位在后疫情时代得到了进一步巩固。第四季度总收入超过预期达到1.895亿元人民币，同比增长206.4%。学习服务收入的增长更为迅猛，同比跃升329.6%达到1.573亿元人民币，创造了一个新记录。收入的强劲增长来源于我们卓越的教育产品质量和口碑持续推动用户规模的不断扩大。此外截至2020年12月31日止，我们的递延收入和预收账款余额较去年末余额增长274.0%，为我们后续的表现提供了更高的可预见性。放眼未来，我们将继续创新和推出新的教育产品和服务，以进一步提升用户粘性，拓展年龄和地域的覆盖范围，以服务更广泛的用户群体。”

2020 年第四季度未经审计的财务业绩

收入

总收入为1.895亿元人民币（2,900万美元），较去年同期的6,190万元人民币增长206.4%。

学习服务收入为1.573亿元人民币（2,410万美元），较去年同期的3,660万元人民币增长329.6%。这主要得益于用户规模的不断扩大及用户粘性的持续提升。平均月度活跃用户数（MAU）为1,277万，较去年同期的444万增长187.3%。付费用户数达141万，较去年同期的61万增长133.0%。

学习材料及设备收入为3,220万元人民币（490万美元），较去年同期的2,520万元人民币增长27.7%。

营业成本

营业成本为5,700万元人民币（870万美元），较去年同期的2,330万元人民币增长145.1%。扣除其中的股权激励费用190万元人民币后的营业成本为5,510万元人民币，较去年同期增长137.0%，主要系渠道成本上升所致。公司营业成本的上升与收入的增长趋势一致。

毛利与毛利率

毛利为1.325亿元人民币（2,030万美元），较去年同期的3,860万元人民币增长243.3%。毛利率为69.9 %，去年同期为62.4%，毛利率的增长主要得益于毛利率较高的学习服务业务的强劲增长。

营业费用

营业费用为1.964万元人民币（3,010万美元），较去年同期的4,650万元人民币增长322.5%。本季度确认股权激励费用7,800万元人民币，主要系成功完成首次公开募股上市（IPO）满足了股权激励计划中的授予条件，对比去年同期未确认任何股权激励费用。扣除股权激励费用后的营业费用为1.184亿元人民币，较去年同期增长154.7%。

研发费用为7,000万元人民币（1,070万美元），较去年同期的3,060万元人民币增长128.4%。扣除其中的股权激励费用1,950万元人民币后的研发费用为5,050万元人民币，较去年同期增长64.8%，主要系随着公司持续壮大教研和研发能力，不断优化现有教育产品的同时研发新的教育产品和服务，带来员工薪酬和外包等相关费用的增加所致。

销售和市场费用为4,460万元人民币（680万美元），较去年同期的840万元人民币增长430.7% 。扣除其中的股权激励费用290万元人民币后的销售和市场费用为4,170万元人民币，较去年同期增长396.7%，主要系由于公司成功上市后战略性的加强品牌推广与市场投入以辅助用户口口相传的自然增长趋势，相应增加了广告和推广费用所致。销售和市场费用的上升也在一定程度上源于某渠道合作伙伴提供的返利奖励计划，该返利可用于在该合作伙伴的渠道进行营销推广。公司将其获得的部分返利用于在该渠道内部的营销推广，并将其确认为销售和市场费用，此举带来该渠道营业成本占收入比例的下降以及销售和市场费用占收入比率的上升。

管理费用为8,180万元人民币（1,250万美元），较去年同期的740万元人民币增长999.2% 。扣除其中的股权激励费用5,560万元人民币后的管理费用为2,610万元人民币，较去年同期增长251.4%。主要系员工薪酬相关费用增加及与首次公开募股上市（IPO）相关的一次性服务费用增加所致。

营业利润（亏损）

营业亏损为6,380万元人民币（980万美元），对比去年同期营业亏损为790万元人民币。

经调整营业利润为1,610万元人民币（250万美元），其中扣除了股权激励费用7,990万元人民币，对比去年同期经调整营业亏损为790万元人民币。

所得税收益（费用）

所得税收益为820万元人民币（130万美元），主要系由于公司旗下一家主要运营实体预期将获得2020年软件企业资质认定而享有税收减免优惠。去年同期的所得税费用为50万元人民币。

净利润（亏损）

净亏损为5,380万元人民币（820万美元），对比去年同期净亏损为640万元人民币。

经调整净利润为2,610万元人民币（400万美元），去年同期经调整净亏损为640万元人民币。

归属于普通股股东的净亏损为5,410万元人民币（830万美元），去年同期为720万元人民币。

经调整归属于普通股股东的净利润为2,580万元人民币（400万美元），去年同期经调整归属于普通股股东的净亏损为720万元人民币。

每股美国存托股票基本和摊薄净亏损为1.04元人民币（0.16美元），去年同期为0.17元人民币。每股美国存托股代表5股公司A类普通股。

经调整每股美国存托股票摊薄净收益0.48元人民币（0.07美元），去年同期经调整每股美国存托股票摊薄净亏损为0.17元人民币。

递延收入和预收账款

递延收入和预收账款余额截至2020年12月31日止为2.686亿元人民币（4,120万美元），较截至2019年12月31日止的7,180万元人民币增长274.0%，这主要得益于用户规模的扩大和用户粘性的提升。

现金及现金等价物

现金及现金等价物余额截至2020年12月31日止为8.617亿元人民币（1.321亿美元），对比去年现金及现金等价物余额截至2019年12月31日止为1.049亿元人民币，增长主要系由于公司实现了强劲的经营活动现金流增加及首次公开募股上市（IPO）所得资金。

2020 全年未经审计的财务业绩

收入

总收入为5.319亿元人民币（8,150万美元），较去年的2.187亿元人民币增长143.3%。

学习服务收入为4.305亿元人民币（6,600万美元），较去年的1.074亿元人民币增长300.8%。这主要得益于用户规模的不断扩大及用户粘性的提升。全年平均月度活跃用户数（MAU）为1,061万，较去年的370万增长186.7%。全年付费用户数达373万，较去年的132万增长182.8%。

学习材料及设备收入为1.014亿元人民币（1,550万美元），尽管受新冠肺炎疫情的影响，较去年的1.112亿元人民币仅略有减少。

营业成本

营业成本为1.665亿元人民币（2,550万美元），较去年的8,420万元人民币增长97.8%。扣除其中的股权激励费用190万元人民币后的营业成本为1.646亿元人民币，较去年增长95.5%，主要系由于渠道成本上升所致。公司营业成本的上升与收入的增长趋势一致。

毛利和毛利率

毛利为3.654亿元人民币（5,600万美元），较去年的1.345亿元人民币增长171.7%。毛利率为68.7 %，去年为61.5 %。毛利率的增长主要得益于毛利率较高的学习服务业务的强劲增长。

营业费用

营业费用为4.099亿元人民币（6,280万美元），较去年的4.133亿元人民币下降0.8%。其中股权激励费用为7,800万元人民币，对比去年股权激励费用为2.705亿元人民币。扣除股权激励费用的营业费用为3.319亿元人民币，较去年同期增长132.5%。

研发费用为1.995亿元人民币（3,060万美元），较去年的1.702亿元人民币增长17.3% 。扣除其中的股权激励费用1,950万元人民币后的研发费用为1.8亿元人民币，较去年同期增长91.8%。主要系公司持续壮大教研和研发能力，不断优化现有教育产品的同时研发新的教育产品和服务，带来员工薪酬等相关费用增加所致。

销售和市场费用为9,570万元人民币（1,470万美元），较去年的5,370万元人民币增长78.2% 。扣除其中的股权激励费用290万元人民币后的销售和市场费用为9,290万元人民币，较去年同期增长233.7%，主要系由于公司战略性的加强品牌推广与市场投入以辅助用户口口相传的自然增长趋势，相应增加了广告和推广费用所致。

管理费用为1.147亿元人民币（1,760万美元），较去年的1.894亿元人民币相比下降39.5%。扣除其中的股权激励费用5,560万元人民币后的管理费用为5,900万元人民币，较去年增长180.0%，主要系员工薪酬相关费用增加及与首次公开募股上市（IPO）相关的一次性服务费用所致。

营业利润（亏损）

营业亏损为4,450万元人民币（680万美元），对比去年营业亏损为2.788亿元人民币。

经调整营业利润为3,540万元人民币（540万美元），其中扣除了股权激励费用7,990万元人民币，对比去年的经调整营业亏损为830万元人民币。

所得税费用

所得税费用为50万元人民币（10万美元），对比去年为140万元人民币。

净利润（亏损）

净亏损为3,750万元人民币（570万美元），对比去年净亏损为2.756亿元人民币。

经调整净利润为4,240万元人民币（650万美元），对比去年的经调整净亏损为510万元人民币。

归属于普通股股东的净亏损为4,830万元人民币（740万美元），对比去年为2.764亿元人民币。

经调整归属于普通股股东的净利润为3,160万元人民币（480万美元），对比去年经调整归属于普通股股东的净亏损为590万元人民币。

每股美国存托股票基本和摊薄净亏损为1.07元人民币（0.16美元），对比去年为7.62元人民币。

经调整每股美国存托股票摊薄净收益为0.66元人民币（0.10美元），对比去年经调整每股美国存托股票摊薄净亏损为0.16元人民币。

业务展望

2021年第一季度，在目前学习服务业务的强劲增长及持续扩张的带动下，公司目前预计总收入介于2.20亿元人民币至2.26亿元人民币之间，这一预计区间较去年同期增长182%至190%。上述预测数据反映了管理层当前的初步预期，其可能视情况而发生变化。

电话会议信息

公司管理层将于2021年3月25日（星期四）美国东部时间上午8:00（即北京/香港时间当日晚上8:00）召开业绩电话会议，讨论2020年第四季度业绩。业绩电话会议的拨号详情如下：

国际： 1-412-317-6061 美国： 1-888-317-6003 香港： 800-963976 中国大陆： 4001-206115 新加坡： 800-120-5863 英格兰： 08082389063 密码： 2635324

电话会议结束两小时后直至美国东部时间2021年4月1日，可拨打以下电话号码收听回放：

国际： 1-412-317-0088 美国： 1-877-344-7529 密码： 10153190

此外，本次电话会议的实况和存档网络直播还可在https://ir.ihuman.com/上观看。

汇率相关信息

此新闻稿中所列美元数字仅为方便读者所需，但那些实际以美元结算的交易金额除外。本新闻稿中采用的人民币对美元的兑换汇率以2020年12月31日由纽约联邦储备银行按海关用途核准的纽约市午间电汇买入汇率为准：6.525元人民币兑换1.00美元。本新闻稿中的百分比是在人民币金额基础上计算得出。

非美国通用会计准则财务指标

洪恩教育将经调整营业利润（亏损）、经调整净利润（亏损）、经调整归属于普通股股东的净利润（亏损）及经调整每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)等非美国通用会计准则财务指标，用作评估其经营业绩以及制定经营计划的辅助指标。非美国通用会计准则财务指标的列示，并非旨在让投资者孤立地看待该指标，或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的财务信息。洪恩教育将经调整营业利润（亏损）、经调整净利润（亏损）、经调整归属于普通股股东的净利润（亏损）及经调整每股美国存托股票摊薄净收益（亏损）定义为剔除了股权激励费用的影响。经调整营业利润（亏损）、经调整净利润（亏损） 、经调整归属于普通股股东的净利润（亏损）及经调整每股美国存托股票摊薄净收益（亏损）有助于洪恩教育的管理层评估其经营业绩，而无需考虑作为非现金支出的股权激励费用的影响。洪恩教育相信上述非美国通用会计准则财务指标为投资者选择采用与管理层相同的方式理解和评估公司当前的经营业绩及未来前景提供了有用的信息。

非美国通用会计准则财务指标在美国通用会计准则下没有定义，也没有按照美国通用会计准则列示。非美国通用会计准则财务指标作为分析工具时有其局限性，包括可能未反映影响公司经营的全部费用科目。公司经营过程中已经且或将继续发生股权激励费用，该等费用未反映在归属于公司普通股股东的经调整净利润（亏损）中。此外，洪恩教育使用的非美国通用会计准则财务指标可能不同于包括同业公司在内的其他企业使用的非美国通用会计准则财务指标，因此可比性或受到限制。非美国通用会计准则财务指标的列示并非旨在让投资者孤立地看待该指标，或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的财务信息。

安全港声明

本次公告包含前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款界定的。这些前瞻性陈述可以通过以下用语加以识别，如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似用语。所有非历史事实的陈述，包括有关洪恩教育的信念和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。此外，本公告中对管理层表述及业务展望的描述包含前瞻性声明，洪恩教育还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、向股东发布的年度报告、新闻稿和其他由高管人员、董事或雇员向第三方做出的口头和书面陈述中发表口头或书面的前瞻性声明。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的内容存在重大差异，包括但不限于以下因素：洪恩教育的发展战略；未来业务发展、财务状况和经营成果；洪恩教育继续吸引和留存用户、将非付费用户转化为付费用户并增加付费用户支出的能力；中国娱教市场的趋势和规模；洪恩教育对其产品及服务的市场需求和市场接受度的预期；洪恩教育对其商业合作伙伴的关系的预期；总体经济和商业状况；以及任何前述事项所依据的或与之相关的假设。上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩教育向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿提供的所有信息均取自截至此文发布之日的数据。除适用法律要求外，洪恩教育不承担更新任何前瞻性声明的义务。

关于洪恩教育

洪恩教育是中国领先的儿童寓教于乐企业。我们致力于“让快乐伴随学习的旅程，让每个孩子享受学习的乐趣”。受益于强大的教研能力、数十年的幼教行业经验、卓越的原创娱乐内容及技术研发能力的深厚积累，洪恩教育为孩子们提供了独特、有趣的互动式学习体验。我们创新及高品质的全方位产品和服务，包含互动式自主学习APP，以及学习材料和智能学习设备，覆盖学校及家庭教育需求和线上及线下教育场景，以及多样化的学科，包括中文、英语、数学及逻辑思维、文学及阅读、中国文化和STEM等。凭借我们坚实的教学基础、对儿童教育和心理学的深刻理解，以及在图形互动科技、AI/AR技术和大数据分析方面所具备的先进技术能力，洪恩教育将继续以高品质的寓教于乐产品，为中国和全世界的孩子们提供既富有教育性又充满乐趣的最佳学习体验。

详情请访问：https://ir.ihuman.com/

联系方式：

洪恩教育

谭倩盈女士，CFA

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美国

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电话：+1-480-614-3004

邮箱：[email protected]

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未经审计简要合并资产负债表

(除了普通股股数、美国存托股票股数、每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示)

2019年12月31日 2020年12月31日 2020年12月31日 人民币 人民币 美元 资产 流动资产 现金及现金等价物 104,883 861,682 132,059 应收账款 20,118 77,965 11,949 应收关联方 867 322 49 存货 20,665 16,873 2,586 预付账款及其他资产 16,529 64,619 9,903 流动资产合计 163,062 1,021,461 156,546 非流动资产 固定资产净值 2,487 6,390 979 无形资产净值 103 11,789 1,807 经营租赁使用权资产 – 6,521 999 其他非流动资产 2,663 784 121 非流动资产合计 5,253 25,484 3,906 资产合计 168,315 1,046,945 160,452 负债 流动负债 应付账款 10,302 21,551 3,303 应付关联方 69,431 485 74 递延收入及预收账款 71,831 268,613 41,167 预提费用及其他流动负债 31,200 107,029 16,403 短期经营租赁负债 – 1,544 237 流动负债合计 182,764 399,222 61,184 非流动负债 长期经营租赁负债 – 5,070 777 非流动负债合计 – 5,070 777 负债合计 182,764 404,292 61,961 夹层权益 可转换可赎回普通股

(面值为美元0.0001；在2019年12月31日，已发行在

外的股数为11,318,619；在2020年12月31日，已

发行在外的股数为0) 120,821 – – 所有者权益 普通股（面值为美元0.0001；总授权股数为

500,000,000，在2019年12月31日，已发行在外的

普通股股数为215,053,763; 在2020年12月31日，

已发行在外的A型普通股为122,622,382，已发行在

外的B型普通股为144,000,000） 149 184 28 资本公积 213,079 1,050,304 160,966 其他综合收益 – (21,861) (3,350) 未分配利润 (348,498) (385,974) (59,153) 所有者权益合计 (135,270) 642,653 98,491 负债、夹层权益和所有者权益合计 168,315 1,046,945 160,452





洪恩教育

未经审计简要合并利润表

(除了普通股股数、美国存托股票股数、每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示)





三个月 十二个月 截至12月31

日止 截至12月

31日止 截至12月

31日止 截至12月 31日止 截至12月 31日止 截至12月 31日止 2019年 2020年 2020年 2019年 2020年 2020年 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 营业收入 线上学习业务收入 36,621 157,322 24,111 107,409 430,466 65,972 学习材料及设备业务收入 25,236 32,215 4,937 111,247 101,449 15,548 营业收入合计 61,857 189,537 29,048 218,656 531,915 81,520 营业成本 线上学习业务成本 (8,641) (37,454) (5,740) (25,793) (107,904) (16,537) 学习材料及设备业务成本 (14,616) (19,555) (2,997) (58,370) (58,568) (8,976) 毛利 38,600 132,528 20,311 134,493 365,443 56,007 营业费用 研发费用 (30,634) (69,971) (10,724) (170,155) (199,510) (30,576) 销售和市场营销费用 (8,405) (44,605) (6,836) (53,716) (95,717) (14,669) 管理费用 (7,440) (81,783) (12,534) (189,433) (114,667) (17,573) 营业费用合计 (46,479) (196,359) (30,094) (413,304) (409,894) (62,818) 营业亏损 (7,879) (63,831) (9,783) (278,811) (44,451) (6,811) 其他净收益 1,986 1,853 284 4,578 7,441 1,140 税前亏损 (5,893) (61,978) (9,499) (274,233) (37,010) (5,671) 所得税费用 (529) 8,228 1,261 (1,364) (466) (71) 净亏损 (6,422) (53,750) (8,238) (275,597) (37,476) (5,742) 可转换可赎回普通股公允价值

变动 (821) (347) (53) (821) (10,792) (1,654) 归属于股东的净亏损 (7,243) (54,097) (8,291) (276,418) (48,268) (7,396) 每股美国存托股票亏损： – 基本和摊薄 (0.17) (1.04) (0.16) (7.62) (1.07) (0.16) 加权平均美国存托股股数： – 基本和摊薄 43,010,752 51,990,130 51,990,130 36,285,520 45,267,864 45,267,864 包含在如下费用中的股权激励

费用为： 营业成本 – 1,897 291 – 1,897 291 研发费用 – 19,499 2,988 76,301 19,499 2,988 销售和市场费用 – 2,858 438 25,892 2,858 438 管理费用 – 55,637 8,527 168,348 55,637 8,527

洪恩教育

未经审计简要合并损益调节表

（除了普通股股数、美国存托股票股数、每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位例示）

三个月 十二个月 截至12月31

日止 截至12月31

日止 截至12月31

日止 截至12月31

日止 截至12月31

日止 截至12月31

日止 2019年 2020年 2020年 2019年 2020年 2020年 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 营业亏损 (7,879) (63,831) (9,783) (278,811) (44,451) (6,811) 股权激励费用 – 79,891 12,244 270,541 79,891 12,244 经调整营业利润（亏损） (7,879) 16,060 2,461 (8,270) 35,440 5,433 净亏损 (6,422) (53,750) (8,238) (275,597) (37,476) (5,742) 股权激励费用 – 79,891 12,244 270,541 79,891 12,244 经调整净利润（亏损） (6,422) 26,141 4,006 (5,056) 42,415 6,502 可转换可赎回普通股公允价

值变动 (821) (347) (53) (821) (10,792) (1,654) 经调整归属于股东的净利润

（亏损） (7,243) 25,794 3,953 (5,877) 31,623 4,848 摊薄美国存托股每股亏损 (0.17) (1.04) (0.16) (7.62) (1.07) (0.16) 非美国通用会计准则调

整 – 1.52 0.23 7.46 1.73 0.26 经调整摊薄美国存托股每股

收益（亏损） (0.17) 0.48 0.07 (0.16) 0.66 0.10 加权平均摊薄美国存托股股

数 43,010,752 51,990,130 51,990,130 36,285,520 45,267,864 45,267,864 摊薄美国存托股增量 – 1,934,255 1,934,255 – 2,413,145 2,413,145 经调整加权平均摊薄美国存

托股股数 43,010,752 53,924,385 53,924,385 36,285,520 47,681,009 47,681,009

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洪恩教育公布2020年第四季度及2020年度未经审计财务业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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