Disney+ 登陆狮城，新加坡滨海湾金沙带你一睹“闪亮壮丽的一切”

新加坡2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华特迪士尼公司亚太区与滨海湾金沙再次强强联手,于2月24日在新加坡最具标志性之一的地标建筑为视频流媒体服务Disney+揭幕,创造了辉煌历史性盛典。

林俊杰于滨海湾金沙艺术科学博物馆顶层



林俊杰于滨海湾金沙艺术科学博物馆顶层呈现精彩表演



金文明和李安沉浸在艺术科学博物馆内的水晶宇宙



Disney+ 将亮灯仪式投射在滨海湾金沙三栋酒店高塔及艺术科学博物馆 (图片来源:滨海湾金沙)

由全国电视转播的揭幕典礼以叹为观止的亮灯仪式为精彩压轴,滨海湾区的各个地标建筑,包括滨海湾花园、鱼尾狮公园、滨海湾金沙的三栋高塔、空中花园以及艺术科学博物馆等点亮壮丽光彩。

此次典礼星光熠熠,新加坡超级巨星林俊杰在滨海湾金沙艺术科学博物馆顶楼的表演更是前所未有。作为首位在此标志性建筑上表演的歌手,林俊杰共演唱了四首耳熟能详的迪士尼主题曲,包括《狮子王》的 Can You Feel the Love Tonight 、《冰雪奇缘》的Let it Go 、《阿拉丁》的 A Whole New World 、以及华特迪士尼影业最新动画片《心灵奇旅》的中文主题曲《最向往的地方》。以莲花汲取灵感的博物馆建筑造型别具一格,已故的拉斯维加斯金沙集团创始人兼前任董事长谢尔登–阿德尔森 (Sheldon Adelson) 先生曾将其称为“新加坡的欢迎之手”,而林俊杰在此的精彩表演完美诠释了《阿拉丁》主题曲《新的世界》中的歌词,带着观众开启“奇妙的新体验”。

林俊杰在2010年曾偕同美国歌手Kelly Rowland 和Diana Ross为滨海湾金沙开幕仪式演出,而此次的倾力献唱如同他的回归之秀,意义深远。

林俊杰于2月25日发布微博说道:“如果说沉迷于迪士尼教會我一件事,那就是只要你勇于相信,原來‘阿拉丁的神奇魔毯’是真的! (並努力去追求!)谢谢 A Night with Disney+ 让我的梦想光彩闪耀、绚烂壮阔,成真了!”

众星云集的揭幕典礼也聚集了三位本地知名原创音乐歌手,包括《中国新歌声》第一期全国总决赛亚军向阳(Nathan Hartono)、金文明(Benjamin Kheng)和李安 (Annette Lee)。三位歌手在艺术科学博物馆的永久性展览《超跃未来:艺术与科学的汇聚点》演唱了多首动听的迪士尼电影主题曲。向阳演唱了《玩具总动员》的主题曲You’ve Got A Friend In Me,而金文明与李安则合唱了迪士尼的经典主题歌如《美女与野兽》的Beauty & the Beast、《花木兰》的Reflection、《小美人鱼》的Part of Your World 。

此次活动也见证了滨海湾金沙与迪士尼多年来稳定的合作关系。两家公司携手举办了多场成功圆满的活动,包括2016的《美国队长:英雄内战》东南亚蓝毯仪式和首映礼以及《海洋奇缘》的节庆亮灯仪式:2017年《星球大战:最后一个绝地武士》的亮灯仪式;2018年漫威影业《复仇者联盟:无限战争》红毯粉丝活动;以及2019年漫威影业 《惊奇队长》的粉丝活动。

