上海2021年3月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在新消费环境下，萌生了越来越多新的消费需求，在Z世代逐渐成为消费主力军后，新消费人群对于创新产品的渴求远远高于原有消费者。未来，每一个新的需求都将可能成为品牌找到新增量的黄金赛道。如何真正贴近消费者、解决消费痛点、抓住市场机遇？大消费领域未来的增量市场主要在哪些领域？新消费品牌如何告别“昙花一现”的命运？传统消费类品牌又该如何创新发展？

4月8日，“MEC睿达会”联合“库润数据”共同发起的“新消费·新洞见”品牌创新论坛将在上海举行，活动围绕“拥抱新时代消费者 深挖需求聚力创新”为主题，邀请来自知名零售、大消费领域的市场营销和消费者洞察实践者，共同探讨Z世代消费行为洞察、DTC创新驱动新消费、下沉市场消费潜力挖掘、全场景全渠道闭环生态打造等话题。

届时，来自亿滋、博西家电、小红书、江崎格力高、都乐、卡夫亨氏、气味图书馆、戴森、汉堡王等品牌的嘉宾将在论坛上通过3场主题演讲、2场圆桌论坛分享他们对于新趋势的洞察和创新实践。并展望在5G网络、大数据、VR等新技术的影响下，消费市场上正在发生、即将发生的新趋势。来自业界领先消费者洞察公司库润数据的研究专家也将以行业视角来分享Z世代消费者的生活方式，并发布最新《Z世代消费者洞察报告》。

除了干货满满的会议内容，本次论坛特别设置了趣玩和抽奖环节，邀请来宾在活动期间参与“一掷千金”飞镖趣玩比拼，赢得惊喜大礼。

2021年4月8日，期待大家参加这场有趣有料有干货的市场人聚会。



往期活动回顾

“新消费-新洞见”品牌创新论坛将于4月8日在沪举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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