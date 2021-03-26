海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年3月24日在海南省昌江县棋子湾开元酒店恒盛厅以现场方式召开。会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》 表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2020年度总裁工作报告》 表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。 （三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。 表决结果：…