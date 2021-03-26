国务院明确《政府工作报告》重点工作分工：发展健康、文化、旅游、体育等服务消费_凤凰网

u003cp>（凤凰网旅游讯）3月25日，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见》（以下简称《意见》）发布，其中多项重点工作分工涉及文化和旅游部。根据《意见》内容，涉及文化和旅游部的重点工作分工包括：u003c/p>u003cp>一是发展健康、文化、旅游、体育等服务消费。鼓励企业创新产品和服务，便利新产品市场准入，推进内外贸产品同线同标同质。保障小店商铺等便民服务业有序运营。运用好“互联网+”，推进线上线下更广更深融合，发展新业态新模式，为消费者提供更多便捷舒心的服务和产品。引导平台企业合理降低商户服务费。u003c/p>u003cp>二是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，促进脱贫人口稳定就业，加大技能培训力度，发展壮大脱贫地区产业，做好易地搬迁后续扶持，分层分类加强对农村低收入人口常态化帮扶，确保不发生规模性返贫。u003c/p>u003cp>三是扎实推进农村改革和乡村建设，启动农村人居环境整治提升五年行动。u003c/p>u003cp>四是加强农村精神文明建设。u003c/p>u003cp>五是培育和践行社会主义核心价值观，弘扬伟大抗疫精神和脱贫攻…