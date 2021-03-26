八大券商主题策略：清明、五一小长假将至 酒店、景区等弹性大的板块龙头名单_市场测评_市场_中金在线

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。 华泰证券：清明、五一小长假将至 有望催化板块行情 至暗时刻已过，各休闲景区修炼内功，持续转型升级。据文旅部3月15日通知，疫情低风险地区对剧院等演出场所接待人数比例不再做统一限制，利好旅游演艺等市场复苏。同日北京政府通报，北京将有序恢复文体旅游活动，按75%限流开放公园、景区、名胜古迹等场所。景区板块2020年前三季度业绩惨淡，伴随疫情好转、游客接待限制逐步取消，旅游市场复苏可期，景区公司收入、利润向上修复空间大。各休闲景区疫情期间加大内功修炼，我们认为能够持续转型升级、提供多元休闲旅游产品、打造一站式旅游目的地的企业相对更为受益。清明、五一小长假将至，有望催化板块行情。建议兼顾业绩稳健性和未来成长性，精选优质景区龙头。 安信证券：清明、“五一”数据超2019年同期 看好二季度旅游复苏 对于景区板块，清明、“五一”数据超2019年同期，看好二季度旅游复苏，继续推荐旅游演艺龙头宋城演艺；关注休闲景区天目湖、中青旅。国内疫情控制良好，此前受到抑制的旅游需求逐步释放，此外出境游仍受限，原出境游高端客…