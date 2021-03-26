拉鲁湿地下月起对外开放

拉鲁湿地。记者 阿旺尼玛 摄 拉鲁湿地，藏语为“当惹钦波”，意为一大片芦苇荡，有着“拉萨之肺”“天然氧吧”之称，总面积达12.2平方公里。 记者了解到，今年拉鲁湿地开放时间为4月1日至11月1日，广大市民可在每周二至周日的10:00至20:00免费入内参观。 拉鲁湿地自然保护区管理局副局长尼玛多吉介绍，今年开放入口有三处，南入口位于德吉北路与当热西路交叉口处；东入口位于曲米路中段布达拉宫职工生活基地旁；北入口位于拉萨市北外环麻迦曲童路巴尔库沉砂池处。 此外，在拉鲁湿地即将开放之际，拉鲁湿地自然保护区管理局组织工作人员开展了“植树除草 共建绿色湿地”主题党日活动。拉鲁湿地自然保护区管理局局长拉姆带领工作人员进行了植树、除草、对巡护步道等公共设施进行刷漆维护等工作。 拉姆告诉记者，此次活动的目的不仅为了更好地保护湿地，也为了使广大市民进入拉鲁湿地时有一个美观、舒适的环境。同时，也希望市民进入湿地后，严格遵守相关规定，不要破坏环境、伤害野生动物，不要乱扔垃圾，也不要带宠物入内，照顾好小孩、谨防落水。由于现在草木还未完全返青，希望大家积极配合入口安检，不要携带火源入内。 拉姆表示，近年来，通…