上海成日本游客首选目的地 中国入境游短板需尽快补上_旅游

图说：上海成日本游客首选旅游目的地采访对象供图 据日本旅行社JTB估算，“黄金十连休”期间，日本人国内与海外出游将达到2467万人次，较去年同期增加1.2%，创下历史新高。从出境游目的地来看，前往中国的游客数量排在第二位，有9.4万人，同比增长8%。 4月27日至5月6日期间，携程接待的日本游客数量同比暴增近50%。从年龄结构来看，80后和90后日本游客成为赴中国旅游的主力人群；36%的日本游客停留时间为4-5天，28%的日本游客停留时间为6-8天，7%的日本游客停留时间超过8天；日本游客最爱的十大热门目的地依次为上海、北京、大连、青岛、天津、广州、成都、西安、沈阳、哈尔滨；人文、自然、主题乐园类景区备受日本游客欢迎。 日本赴中国游客数量暴增，反映出我国入境旅游持续增长的新趋势。经历多年低迷后，我国入境旅游如今已重新恢复增长。根据文化和旅游部发布的数据，2018年，入境旅游人数1.412亿人次，同比增长1.2%，其中外国人3054万人次，增长4.7%。 值得一提的是，伴随着“一带一路”倡议的推进，不仅激活了沿线国家的旅游业，而且带动了中国入境游的增长。2018年，来自“一带一路”沿线…