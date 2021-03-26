新闻稿网 Xinwengao.com传播讲座 – 中国出海企业如何玩转海外社交媒体

北京2021年3月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国出海企业可通过海外社交媒体平台向世界展现企业形象，推动对话和交流。那么，企业如何规划和执行有效的价值观传递？3月25日，全球领先的新闻发布服务和赢媒体管理软件供应商新闻稿网 – Xinwengao.com主办一场以“中国出海企业如何玩转海外社交媒体”为题的线上讲座，解读海外社交媒体趋势，同时探讨亚太地区的社交媒体传播实践。

新闻稿网 – Xinwengao.com 媒体监测与洞察部高级经理李惠然：营销计划需要掌握公众舆论脉搏和用户偏好



海外社交媒体趋势解读

2020年，疫情期间的“社交距离”引起社媒用户数量和活跃度同步激增，企业社交媒体传播已进入了新常态，从被动的响应，变得更加主动。以布局人性化和数字化的营销，企业需要善用社交媒体管理工具。由此，《Falcon 2021年数字营销趋势报告》列出2020年的五大趋势，从受众活跃度，消费者行为，数字传播渠道和内容生产变革，均与社交媒体运营和数字营销密切相关。



全球社交媒体江湖地位

五大公开社交媒体平台（Facebook、Instagram、Twitter、Youtube和LinkedIn）在2020年继续保持主导地位，依然是企业传播的必争之地，但新兴社交媒体平台（TikTok、Clubhouse、Twitch）也不容忽视。举例，TikTok的全球下载量每月增长5%，MAU为8亿。



Elon Musk 2020年Twitter内容词云；图片来源：Falcon.io Benchmark

企业可通过社交媒体管理工具掌握公众舆论脉搏和用户偏好，并量身定制相关营销计划。例如，特斯拉CEO Elon Musk是Twitter活跃人物，最近发“you can buy a Tesla with Bitcoin”的推文。社交媒体管理工具的推文词云和声量曲线均显示出其个人账号具备完善的运营策略，所发布内容节奏和选题恰到好处，使其账号拥有广泛传播影响力。

Falcon.io 亚太地区销售总监 Matt Willmott：构建全场景的社交媒体营销策略

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社交媒体受众互动、口碑和认同是品牌增长的关键催化剂。因此，企业需要构建全场景的社交媒体营销策略。澳大利亚最大的健康汉堡连锁品牌Grill’d汉堡每月接收超过2,300条的信息，无法使用社交媒体的后台功能有效处理。因此，Grill’d使用Falcon.io把所有信息整合到一个集中的分析面板。如果用户询问营业时间等问题，不同员工可以在24小时内按照模板回复，并且标记不同的类型的问题，了解最常见的问题。

基于自己的品牌名称上，Grill’d建立了Falcon.io的聆听项目，也关注“COVID”和与业务相关的关键词。如果餐厅发生了突发事件，Grill’d将尽快得知以掌握对外沟通的主动权。通过人性化、智能化和数字化的营销，Grill’d在过去12个月内将他们的参与度提高了27%。

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