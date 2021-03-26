北京2021年3月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，创客贴与网易旗下SCRM产品——网易互客达成官方合作。创客贴的创意设计协作能力将与网易互客赋能销售的获客转化能力相结合，创新内容营销展现形式，为用户提供更高效的内容创意服务，吸引客户注意力，提升销售效率，规模化打造“订单收割机”，让用户的“私域流量”变为“客户增量”，激活业绩增长“引爆点”。

新媒体迅速发展的环境下，新型购物场景应运而生，制作精良、图文并茂的内容营销，能够更好地吸引用户注意，继而通过场景搭建，强化用户对产品价值的关注。数据表明，91%的B2B营销商、86%的B2C营销商选择使用内容营销，78%的首席营销官认为内容营销是未来的发展趋势，逐渐成长为业务增长的新驱动力。

创客贴的接入，赋予了每一位网易互客用户内容营销的创意设计能力，无论是日常发朋友圈唤起客户沟通，还是销售团队管理中心需要的素材，亦或是执行销售转化活动时急需快速生成的精美海报，全创意内容营销应用场景需求，都能在由创客贴提供独家视觉支持的网易互客图片素材中找到解决方案。帮助用户以高品质、个性化的创意内容营销输出方式，实现与客户的便捷互动与分享，推进意向转化，从而实现营销增长。

【海量素材库，创意营销场景全覆盖】

在“销售工具-营销海报”中点击创建海报，即可查看海量海报图片素材资源。用户根据不同的使用场景和适用行业，筛选、一键应用内海报素材，精准搜索，方便快捷。

【极简操作，版权无忧】

选定图片素材后，可使用编辑工具对图片进行修改和美化，根据不同场景需求，用户可自行增添或删减图片、矢量图、文字等元素。另外，创客贴提供的8000W+图片、字体、插画等版权素材支持商用，用户无需忧心侵权问题。

【协同设计，高效输出营销物料】

图片编辑完成后，可将编辑后的图片同步到二次编辑页面，销售和策划可以方便地下载、分发给客户，客户二次编辑后保存至企业库即可正式对外使用。若对当前图片不满意，也可直接点击编辑进行修改，协同设计效率提升1倍以上。

【数字化资产管理，实时更新、一键调用】

包含PPT、文章、海报、项目资料等在内的所有内容资产、品牌资产都可以汇总在网易互客后台的内容素材包中，用户可以方便、直接地在素材库里找到需要的资料，一键发送给客户或者转发至朋友圈，轻松实现数字化资产管理。

网易互客，是赋能销售获客转化的一站式SCRM产品，销售通过微信、电话、短信等渠道和客户沟通互动，一站式完成客户跟进和管理。创客贴以API形式接入网易互客，不仅效率极高，更节省了研发成本、开发周期和版权素材采购费用。同时，创客贴提供的视觉支持，为其补齐了内容营销创意展示的关键一环，在私域互动转化、企业品牌曝光、持续传递产品价值方面为用户提供极大助力，以创新、高品质的内容营销展示，推进意向转化，驱动业务高速增长。

目前，金山文档、金山表单、WPS、有赞、纷享销客等互联网平台均与创客贴展开了API接入合作，以提升产品在市场中的综合竞争力。创客贴将在未来不断夯实自身在技术研发、创意设计、版权资源方面绝对领先的实力，希望能够为更多的企业提供全创意类型的设计协同解决方案，与更多的合作伙伴一同成长。

创客贴×网易互客：创新内容营销形式，激活业绩增长“引爆点” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com