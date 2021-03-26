熄灯一小时，点亮环保心

中国三亚2021年3月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 三亚海棠湾喜来登度假酒店将于3月27日熄灯一小时，以此支持2021年度“地球一小时”活动，呼吁全社会关注气候变化问题。当天晚上当地时间8:30分，酒店将与世界各地数以百万计的人一起关掉电灯，以实际行动彰显环保精神。“地球一小时”（Earth Hour）是世界自然基金会（WWF）于2007年发起的一项全球性环保宣传活动，每年举办一次，至今已有14年历史，旨在突显气候变化给地球与人类带来的威胁。

届时，三亚海棠湾喜来登度假酒店还将举办一系列相关的活动，包括调暗或关闭非必须的公共区域照明、儿童绘画心中的地球、乐队月光下演唱以及捐赠活动等，酒店通过客信的方式告知宾客酒店参加“地球一小时”活动的信息。

“地球一小时”活动与万豪国际集团可持续发展与社会影响力平台“善行360度”相呼应，体现了万豪国际全年都在践行的一个理念，即：我们每个人都要尽一份力，汇集成一股向善的力量。今晚的地球一小时活动也给我们创造了宝贵的机会，让我们能传播相关的消息，让员工和客人更多了解“善行360度”平台，了解我们在2025年之前力争实现的各项环保目标。

三亚海棠湾喜来登度假酒店关注气候变化 支持“地球一小时”活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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