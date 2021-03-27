2021地球一小时 — 许十年约定 为人与自然和谐向好

北京2021年3月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月27日，具全球影响力的公众环保活动“地球一小时”通过线上线下与全国公众连接互动。活动吸引全国各城市的政府单位、社会机构、企业、公众人物、民间组织等以各自的声音齐颂自然，共同许下“相约2030：万象更新，回归自然”的十年环保承诺。另外，国内多个城市分别举办了形式各异的线下活动，让公众有更多机会参与到守护地球的行动中。



2021地球一小时主题海报

大自然为人类提供了食物、空气和水，是人类社会、商业、健康和幸福的基础。然而，自然界因人类的行为正在经受前所未有的破坏，生物多样性持续衰退、全球气候危机不断加剧。如果不做出改变，100万个物种将面临灭绝危机，生态系统将受到不可逆转的损害，人类福祉也会遭受巨大威胁。重新定义人与自然的关系，让自然走上复苏之路是必要且迫切的。

在刚结束的第五届联合国环境大会上，联合国秘书长古特雷斯强调现在是“重塑我们与自然关系的关键一年”，人类需要“一个健康的地球来实现可持续发展”。2021年地球一小时活动为全球社会各界提供了一个重要平台，一起呼吁世界各国就自然保护和可持续发展等做出重要决定，推进全球合作，让自然向好，让人类受益。地球一小时为此设定了2030年关于“人与自然和谐新共识”的目标 — 保护和恢复自然栖息地；扭转物种丧失的趋势；生产和消费足迹减半。



地球一小时明星志愿者倪妮

去年，“地球一小时”活动吸引了超过190个国家和地区的数亿公众参与，引领了重要的全球对话。2021年，“地球一小时”活动主题突出“行动”和“希望”，持续关注全球生物多样性丧失与气候变化，将世界各地的人们汇聚，通过“熄灯”这个简单的动作，唤起国际社会对地球的关注，倡导维护生物多样性、重视气候变化、保护物种和栖息地、打击非法野生物贸易、减少食物浪费和一次性塑料使用，用行动带来改变，实现“人类命运共同体”，创造一个人与自然和谐的美好未来。

本次地球一小时活动由深圳市一个地球自然基金会（一个地球）、世界自然基金会（瑞士）北京代表处（WWF）、北京市民间组织国际交流促进会（京促会）和北京民合国际交流基金会主办。由万科公益基金会、腾讯公益慈善基金会、京东公益联合发起。并得到了平安人寿、摩登天空及GEOX等官方合作伙伴的支持。



地球一小时明星志愿者井柏然

27日下午，在北京751D·PARK 举办了一场“地球一小时2021：生物多样性保护和传播分享”活动，活动邀请专家学者、环保先锋、媒介专家、企业代表等，探讨在中国生态文明思想指导下，如何整合社会公益资源，利用重大国际会议、公益项目的契机，通过在应对气候变化、减少食物浪费、打击非法野生物贸易和公众传播等领域的合作，开展生物多样性保护工作和公众倡导活动。在第75届联合国大会上，中国承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。此次分享还就“后2030的碳中和之路”展开了讨论。

27日下午，一个地球、WWF和阿拉善SEE深港项目中心以及卓越集团在深圳共同举办了主题为“与未来对话，让自然向好”研讨会，约60位业内嘉宾就企业如何参与国家“30·60目标”、绿色供应链与可持续消费、生物多样性保护包括粤港澳大湾区和白海豚保护等议题进行分享和讨论。



地球一小时明星志愿者刘涛

27日晚，“万象更新，回归自然”熄灯仪式在深圳平安金融中心商场举行。活动现场，中国平安人寿和一个地球及WWF宣布了战略合作，未来4年双方将共同致力于中国生物多样性的保护。小朋友组成的“九虎乐队”、新生代钢琴艺术家张浩天、歌手贾凡、Mandarin乐队等表演嘉宾在现场用音乐“为自然发声”。WWF北京代表处首席代表卢伦燕在致辞中说到：“伙伴们的热情给了‘地球一小时’蓬勃的生命力。如今它已发展成全球最知名、公众参与最热烈的环保公益活动，也逐渐演变成为了一个公益品牌。2021年的今天，我们聚在这里，要‘为地球发声’。地球有声音。风声、雨声、波涛、溪水、虎啸、蝉鸣皆是地球的声音、大自然的声音。地球上的生态系统支撑着我们的生产、生活。也许去年突如其来的新冠疫情是它给我们的一个信号，让我们去反思如何生活和工作、如何处理好人与自然的关系。很高兴看到越来越多的企业伙伴加入进来，将自己的生产、经营模式进行转型，以实现商业向善、自然向好的双赢。”。

与此同时，一场“相约2030：万象更新，回归自然”线上熄灯仪式通过地球一小时微博、快手、新京报等平台进行直播。活动以“命运共同体”和“山、水、林、田、湖、草”为创意主线，呈现了一场可视化的电台节目，其中腾讯音乐和摩登天空携冷炫忱、傅菁、满舒克等音乐人用孩子和青年人的歌声和器乐表达“为地球发声，就是为我们发声”。井柏然、倪妮、邓紫棋、迪丽热巴、刘涛等明星志愿者纷纷加入地球一小时，为共同的地球家园送上祝福，倡导关注生态保护，为未来点亮希望。



地球一小时明星志愿者邓紫棋

此外，深圳、上海、武汉、长春、成都、三亚等城市分别举办了如“水的旅程”艺术展、 “湿地和江豚保护项目”签约仪式、“地球治愈计划”主题活动、不插电音乐会、“为老虎发声”、“为地球发声”等丰富多样的公众参与活动，向自然致敬。今年另一特别之处是，北京地区观众可在北京10家保利影院的影厅观看线上熄灯仪式并欣赏这场自然主题的音乐会。

北京颐和园、上海东方明珠、深圳平安金融中心、成都金融城天府双塔、西安鼓楼、武汉长江大桥龟山电视塔等国内众多城市地标于20:30同步熄灭不必要的景观灯一小时，将活动推向高潮。地球一小时2021的熄灯仪式采取线上直播与落地活动结合的形式，六城联动，最大限度发挥线上传播的优势，将保护理念和中国在环保领域取得的成绩广泛地传达给各地公众，并鼓励更多公众加入到关爱地球的行列，为实现2030 人与自然和谐向好点亮希望。

2021地球一小时参与熄灯的地标性建筑：

北京：颐和园、北海公园、景山公园等市属景观照明

上海：上海陆家嘴、静安寺等区域地标建筑，包括东方明珠塔、上海中心、环球金融中心

深圳：平安金融中心

成都：成都金融城天府双塔、四川天府银行、仁恒置地、成都成华SM广场

西安：西安古城墙、大雁塔、大明宫遗址公园、大唐不夜城、大唐芙蓉园、钟楼、鼓楼

武汉：武汉龟山电视塔、青山印象城、武汉国际广场购物中心

以及扬州、三亚的城市地标

2021地球一小时支持单位：

自然资源部宣传教育中心、北京市人民政府外事办公室、北京市人民对外友好协会、北京市城市管理委员会、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局、大熊猫国家公园四川省管理局、成都高新技术产业开发区管理委员会、武汉市园林和林业局、西安市生态环境局、西安曲江新区管理委员会文化和旅游局、三亚市生态环境局、深圳市灯光环境管理中心。

2021地球一小时 — 许十年约定 为人与自然和谐向好 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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