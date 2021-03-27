上海2021年3月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月27日，汉庭天津首家新品旗舰店华苑店正式开业，坐落在南开区复康路翠庭园1号，这是继上海、成都、兰州、北京和广州后，华住集团“千城万店”发展战略的又一次区域深耕。汉庭品牌副总经理潘莉指出：“全新的版本实行从空间布局设计、运营管理到服务体验的全面优化，实现品质和效率的双向提升，为加盟商创造新价值，为当地酒店业赋能，也将进一步助力华北酒店业实现新突破。”新品旗舰店落子天津，意味着汉庭将以强大的品牌实力和卓越的商业模式深扎华北地区，引领中国经济型酒店开启全新征程。



天津汉庭新品旗舰店

后疫情时代 经济型连锁酒店助力行业迅速破局

后疫情时代，两种态势非常明显：首先，经济型酒店整体恢复速度较快，迅速回升至50%；二则，单体酒店呈现了闭店潮，一份来自携程网的数据报告显示：仅2020年酒店关店数就达到了15万之数，其中98%是单体酒店。在这种极端压力测试之下，连锁酒店则依托集团实力与品牌能力，抗住了风险，将所受打击降低到最小，在疫情后最快重振旗鼓，展现出良好发展势头。出行回温势头迅猛，在压力之中展示的韧性，令经济型连锁酒店又一次迎来了投资加盟的窗口期。

作为华住酒店集团旗下第一个品牌，汉庭已在全国近400座城市拥有2600多家门店，定位为人人住得起、人人愿意住、人人爱住的国民酒店，成为华住旗下经济型连锁酒店的杰出代表。品牌与经营实力是住客信任的保证：2019年至今，天津市场汉庭RevPAR（单房收入）均超竞品20元左右；不仅如此，在2021年1月疫情尚在反复的局势下，基于原店改造的区域首家新品旗舰店，当月RevPAR较周边竞品超出52.98元，出租率超竞品22.69%，收益稳而不凡。汉庭新版本在全面升级的同时，仍能把握经济型优势，持续深化标准化、模组化、智能化、集采化的优势，据最新的信息披露，汉庭的单房造价（含公区）的成本控制在7.5万，强力碾压很多同房价酒店动辄十几万的单房造价，真正实现了控本增效。管控成本，模型高效，持续盈利，汉庭新品旗舰店已成为品牌拓展版图的主力军。



天津汉庭新品旗舰店 房间内景

汉庭坚持品质升级 新版本刷新经济型酒店用户价值感标杆

经过疫情洗礼，大多酒店品牌趋向于求稳生存，暂缓差异化创新。而汉庭则依托品牌实力，逆势进击，从2020年下半年起，不断于全国核心城市、区域落子新品旗舰店，将全新一代汉庭产品及体验呈现给更多用户。新产品3.5是汉庭品牌体验的集大成者，围绕用户需求，汉庭新品旗舰店在设计风格、空间配置、功能硬件上均有所突破。“高颜值”的现代风格设计打破了经济型酒店“实用但无美学”的刻板印象，精致优雅的实用主义美学，更加吸引年轻消费者的目光；与风格化体验完美融合的，是汉庭创新引入的“黑科技”，在机器人与人工智能的协作下，智能设备不仅全方位优化了住客体验，同时减少了不必要的接触，在疫情后充分保证住客的安全健康。



天津汉庭新品旗舰店 大堂

以“黑科技”为动力引擎，汉庭新品旗舰店选址滨海新区更别具深意。滨海新区成为国家人工智能创新应用先导区，汉庭的数字化转型实践与智慧天津的加速推进做到了步调一致。未来，汉庭亦计划向国家战略倾斜的滨海新区进一步扩散，继续为天津智慧城市建设增砖添瓦。

深耕天津，力拓华北，抢占发展先机

受益于京津冀的协同发展、环渤海经济圈以及2022北京冬奥会的筹备，天津的旅游业和跨地区商务活动日益频繁，大众需求旺盛的经济型连锁酒店有望在近5年实现9倍的规模增长。此次，汉庭以高颜值、高回报、高效率，低投入、低风险、低房价的新品旗舰店走进天津，目标在2022年，实现天津开店数100家，以规模带动品牌势能，持续为加盟商的利益保驾护航，为整个行业的健康稳定发展注入崭新的动力。同时汉庭计划进一步在辽阔的华北辐射下沉，落实华住集团“千城万店”的全新战略规划，将优质的产品和服务布局到更多有潜力的区域。

落子天津，汉庭新品旗舰店扬起经济型酒店升维大旗 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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