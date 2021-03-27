江苏太仓2021年3月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2001年，保时捷正式进入中国大陆市场，美孚1号与保时捷拥有同样澎湃的赛道基因以及对卓越性能的不懈追求，始终并肩疾驰，澎湃无所限！今年，恰逢双方在中国大陆合作20周年之际，美孚1号与保时捷在江苏太仓举行了盛大的20周年合作纪念仪式，共同致敬双方长久以来坚实紧密的合作关系，共庆澎湃之势！



埃森美孚与保时捷高层共同庆祝美孚1号与保时捷在中国大陆合作20周年

共赴卓越 钟“擎”1号力量

“作为广受赞誉的润滑油品牌，美孚1号一路以来，始终坚持将强大的赛道基因与先进的油品技术相融合，打造高性能的产品助力引擎释放1号力量，为广大爱车人士提供超越想象的驾驭体验。”埃克森美孚（中国）投资有限公司董事总经理岳春阳先生表示：“美孚1号与保时捷也结缘已久。自1996年，埃克森美孚成为保时捷全球战略合作伙伴以来，美孚1号便凭借高性能的产品及创新的科技助力保时捷‘驰’久澎湃无所限。”

无论是赛道，亦或是公路，高性能的美孚1号产品始终备受保时捷的信赖。至今，美孚1号已成为超过25款车型，100多万辆保时捷汽车的原厂初装润滑油，是其全系车型保养推荐用油。与此同时，美孚1号鼎力协助保时捷提升汽车发动机技术和性能，见证和参与了经典保时捷车型911的四次更新迭代， 以及多款新车型的问世。赛道上，作为同样拥有强大赛车基因的品牌，美孚1号始终助力保时捷赛车澎湃疾驰，创造了无数辉煌佳绩！

二十载同行 持久澎湃无所限

2001年，中国大陆的第一家保时捷中心于北京正式落成。如今，中国已经连续6年成为保时捷全球的最大单一市场。在过去的20年中，保时捷售后始终贯彻“为超越，始终卓越”的服务理念；致力于车辆性能的维护、领先的技术和客户满意度提升。保时捷售后服务的主要特点之一是采用保时捷全球统一标准的原厂配件，这其中就包括保时捷美孚1号联合品牌机油。合作至今，高性能的美孚1号产品始终作为保时捷售后服务的推荐机油，助力保时捷实现对产品极致性能的追求。

2001年至2021年，不仅是保时捷在中国大陆市场疾速发展的20年，同样也是中国经济腾飞的20年。20年来，美孚1号团队一直与保时捷中国紧密合作，以不断完善的产品阵容，卓越的产品性能，为广大中国保时捷车主提供非凡的驾乘体验。2017年底， 双方于中国大陆首次推出联合品牌机油；2020年，顺应政策变化与市场需求，美孚1号与保时捷共同推出了满足国六排放标准的全新联合品牌机油产品，适用于保时捷国六引擎，为车辆提供全方位的升级表现，持久澎湃无所限；此次适逢20周年之际，双方共同宣布将推出限量版保时捷美孚1号联合品牌机油，致敬长期以来双方坚实的合作关系。



保时捷美孚1号特别限量版联合品牌机油

同时，美孚1号与保时捷始终致力于为广大中国的爱车人士打造独特的品牌体验。多年来，美孚1号积极携手保时捷打造丰富多样的线下体验活动，例如，保时捷极致体验，保时捷运动者杯，2020中国保时捷赛车电竞挑战赛等活动，令广大中国消费者可以近距离感受双方的创新科技和品牌精神，享受到媲美赛道疾驰的非凡乐趣。

20年光影，美孚1号与保时捷，两个同样卓越的品牌，始终共同驰骋于赛道和公路，共相共长，成就彼此！2021年，站在新的起点，美孚1号与保时捷将继续一同传承经典，锐意创新，为广大中国消费者提供超越想象的产品与服务体验。以梦燃擎，让引擎释放1号力量，“驰”久澎湃无所限！

以梦燃擎 “驰”久澎湃 — 美孚1号助力保时捷驰骋中国大陆20年 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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