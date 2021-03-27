上海2021年3月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 启明创投投资企业知乎美国东部时间3月26日成功登陆纽约证券交易所。知乎（NYSE:ZH）发行价9.50美元/ADS，收于8.5美元/ADS，市值47.51亿美元。

知乎作为中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以“让人们更好地分享知识、经验和见解，找到自己的解答”为品牌使命。

从2011年起的7年间，启明创投在知乎的A轮、B轮、C轮、D轮、D1轮融资中持续投资，IPO后持股比例为9.72%。

值得一提的是，知乎的成功上市，也是启明创投今年开年3个月以来收获的第四个IPO。

独立调研机构CIC的报告显示，就2020年平均移动月活用户和收入而言，知乎已成为目前中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一，同时，知乎还被公认为最值得信赖的在线内容社区，并被广泛认为能够在中国提供最高质量的内容。

“在知乎，有人提问，就一定有人回答。我们用提问和回答记录了一代人的心灵图谱和精神轨迹。这十年，我们已经扎根时代的土壤，而仍然满怀激情，坚持梦想。在这里，我们希望人们能够收获知识和智慧，获得温暖和情感，凝聚成集体的观念和态度，为更好的世界提供力量。”今年年初，知乎创始人、董事长兼CEO周源曾在知乎十周年之际举行的新知青年大会中，对“知乎是什么”做出了完整回答。

用户和内容创作者是知乎的核心，“有问必答”，是知乎的价值内核。因此，知乎用6个来自用户和内容创作者发布的故事作为招股书的开篇来回答“知乎是谁”。招股书显示，截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。知乎在招股书中称，2020年第四季度，其平均月活用户数已达7570万，同比增长33%；日均搜索量为2570万次，同比增长38.2%；平均月活跃内容创作者约为330万。

知乎将“以内容为中心的多元化”作为主线，线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（包括在线教育、电商）是知乎主要的营收来源。招股书显示，知乎2019年总营收6.71亿元，2020年总营收13.52亿元，同比增长101.7%；2019年毛利为3.12亿元，2020年增至7.58亿元，同比增长142.7%。

中国在线内容社区市场的商业化仍处于早期阶段，因此，知乎具有巨大的增长潜力。根据CIC的报告，中国在线内容社区的市场规模从2015年的386亿元人民币增加到2019年的2758亿元人民币，CIC预测，到2025年将进一步增至1.3万亿元人民币，较2019年复合年增长率为30.3%。

“2011年投资知乎后，我们对知乎的认知是，它是需要耐心沉淀内容，打磨社区氛围的产品，特点就是厚积薄发。因此我们始终非常认可团队的战略决定，义无反顾地陪伴公司度过磨练内功的阶段。”启明创投创始主管合伙人邝子平表示，“今天，知乎已经建立起了非常深厚的护城河，并且在用户增长和商业化方面呈现出加速的状态。我们期待知乎可以服务更多的用户，拥有更广泛的内容创作者，积累出丰富多彩形式各异的内容。”

关于启明创投

启明创投成立于2006年，先后在上海、北京、苏州、深圳、香港，西雅图、波士顿和旧金山湾区设立办公室。

目前，启明创投旗下管理九只美元基金，六只人民币基金，管理资产总额达到59亿美元。自成立至今，专注于投资TMT、医疗健康（Healthcare）等行业早期和成长期的优秀企业。

截至目前，启明创投已投资超过380家高速成长的创新企业，其中有超过130家分别在美国纽交所、纳斯达克，香港联交所，台湾柜买中心，上交所及深交所等交易所上市，及合并等退出，有40多家企业成为行业公认的独角兽和超级独角兽企业。

启明创投投资企业中，很多已经成长为各自领域中最具影响力的公司，包括小米集团（01810.HK）、美团（03690.HK）、哔哩哔哩（NASDAQ:BILI）、石头科技（688169.SH）、甘李药业（603087.SH）、泰格医药（300347.SZ，03347.HK）、再鼎医药（NASDAQ:ZLAB, 09688.HK）、启明医疗（02500.HK）、康希诺生物（688185.SH，06185.HK）、Schrödinger（NASDAQ:SDGR）、惠泰医疗(688617.SH)、三友医疗（688085.SH）、艾德生物（300685.SZ）、贝瑞基因（000710.SZ）、神州细胞（688520.SH）、微医集团、优必选等。

此新闻稿由启明创投发布。

启明创投投资企业知乎成功登陆纽交所 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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