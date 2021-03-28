2021中国肿瘤健康管理大会暨第五届乳腺癌两全管理首席专家论坛召开

— “全方位、全周期”开启肿瘤慢病化管理新篇章

中共中央、国务院于2016发布《“健康中国2030”规划纲要》，并提出：到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。过去五年，我国医疗健康事业在十三五期间取得了巨大的进展，正值十四五规划的开局之年，在2020年底公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，针对医疗健康领域，《建议》提出“健全多层次社会保障体系”、“全面推进健康中国建设”及“实施积极应对人口老龄化国家战略”的重要规划。

北京2021年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为充分响应“健康中国2030”规划目标，进一步落实全方位、全周期维护和保障人民健康的理念，由中国癌症基金会、国家癌症中心、北京乳腺病防治学会、博鳌肿瘤创新研究院主办，中国医学科学院肿瘤医院、分子肿瘤学国家重点实验室、中华肿瘤健康管理学院承办的“2021中国肿瘤健康管理大会暨第五届乳腺癌两全管理首席专家论坛”召开。

数位中国科学院和中国工程院院士，与国内百余位肿瘤诊疗领域及心血管、呼吸病、内分泌、神经科、血液科、妇科生殖等跨领域专家，共聚一堂，围绕常见恶性肿瘤的规范化诊疗与质控、全方位跨学科管理、肿瘤精准诊疗、肿瘤分级诊疗等多方面话题深入探讨，旨在为实现肿瘤“慢病管理”模式，推进“全方位提升、全周期促进”的肿瘤健康管理理念，聚焦肿瘤诊疗最新进展，推动提升整体治疗水平。

“癌症防控已成为世界性的难题，中国癌症负担不断增加，但同时，近年来随着治疗方案、治疗手段的不断丰富，中国所有癌症的5年生存率持续提高，一些恶性肿瘤的诊疗已率先迈入‘慢病化管理’新阶段。”中国科学院院士、国家癌症中心主任赫捷院士指出：“实现‘健康中国2030’规划纲要总体癌症5年生存率提高15%的目标，不仅要进一步推动以患者为中心的‘全方位’跨领域健康管理策略落地，同时也要关注构建覆盖疾病防控到预后康复的‘全周期’健康管理体系，这对于降低我国癌症总体负担，应对老龄化社会健康挑战等都具有重大意义。”

“全方位、全周期”健康管理，肿瘤防控事业翻开新篇章

据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布的2020年全球最新癌症负担数据显示，2020年，中国新发乳腺癌416,371例，占女性新发癌症总数19.9%，位居第一[1]。尽管随着诊疗技术发展和创新药物的临床应用，近年来我国乳腺癌患者的5年生存率已提升至83.2%[2]，但与欧美发达国家仍有差距，尤其是我国晚期患者的5年生存率仅为20%。同时，在临床管理规范性、团队建设专业性以及医疗保障公平性等方面，我国乳腺癌防控也仍存在提升空间。 以此为契机，针对女性最常见的恶性肿瘤乳腺癌，乳腺癌专家携手众多跨领域专家率先倡导“全方位、全周期”的肿瘤健康管理新理念，进行了肿瘤防控新模式的探索。



马飞教授致辞

自2017年3月成立中国首个“肿瘤健康管理联盟”，倡议推进以患者为中心的肿瘤“全方位、全周期”健康管理理念以来，通过构建管理体系，依托医联体推进急慢分治，以及在全国范围开展“两全管理”培训等一系列努力，真正实践了“以人为本”的治疗理念。与此同时，“联盟”也为国内专家学者提供了学术交流平台，国内众多顶级肿瘤领域专家，以及众多相关跨学科专家，汇聚于此，携手创建肿瘤心脏病学、肿瘤生育学、肿瘤神经病学等多个新兴交叉学科，共建多部肿瘤诊疗和健康管理新规范，为肿瘤预防筛查、早诊早治、规范诊疗、合理用药及随诊随访等各个方面提供权威参考依据，将疾病诊疗从空间轴提升到了全方位的跨学科管理，从时间轴上扩展到了癌前预防筛查期、急病诊治期、癌后康复期的全周期肿瘤防控。

作为肿瘤“全方位、全周期”健康管理新理念的倡导者，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院马飞教授强调：“要实现将疾病诊疗从空间轴上提升到‘全方位’跨学科管理的目标，需要从肿瘤为中心转变为以患者健康为中心，团结众多跨学科资源和力量，共同服务于肿瘤患者。同时，肿瘤防控战线要进一步前移，通过健康教育和科学普及，提高全民防癌意识，降低肿瘤发病率，提高肿瘤早诊率，连同肿瘤规范诊疗和科学康复，实现肿瘤防控的全周期覆盖，最大程度降低肿瘤的危害，提高患者生活质量。这就是‘全方位提升、全周期促进’的两全管理内涵”。

基于对肿瘤健康管理理念的深入了解，全国政协委员冯丹龙在2021年两会期间，围绕女性乳腺癌防控挑战，提交了一份《关于“完善和强化乳腺癌慢病‘全方位、全周期’管理，提升患者生存质量”》的提案，提出：构建以患者为核心的“全方位、全周期”的健康管理，是提升乳腺癌预后和生存水平的关键。肿瘤规范化诊疗不仅要求对患者治疗过程进行规范管理，也需要重视康复治疗，包括长期护理、营养和心理支持。特别需要继续强化基层能力，进一步落实规范化治疗，提升治疗均质化程度，弥合城乡、区域差异，推进将乳腺癌转变为“可防可治”的慢性病。

携手“关键十年行动”，乳腺癌规范化诊疗攻坚



徐兵河教授致辞

得益于诊疗理念的提升，技术进步，乳腺癌筛查早诊与多学科综合治疗等多方促进，中国乳腺癌诊疗实现巨大突破，据2018年CONCORD-3数据，国内乳腺癌5年生存率跃居18大癌症首位，但距离发达国家如美国仍有约7%的差距。另一方面，目前国内乳腺癌的临床治疗现实是，尽管近年来基层医疗机构快速发展，然而各地及各级医疗机构的乳腺癌诊疗水平和治疗效果仍存在较大差异 — 诊疗不规范是其中最重要的因素，由此带来的随意更改治疗方案、过度治疗或治疗不足等问题，成为乳腺癌治疗效果在全国各地呈现巨大差异的关键因素。

国家肿瘤质控中心乳腺癌专委会主委、中国医学科学院肿瘤医院徐兵河教授提到：“近年来，我国乳腺癌诊疗取得了长足进展，但仍面临肿瘤诊疗中常见的挑战和问题。为推动乳腺癌诊疗“规范化”和“均质化”水平，国家癌症中心/国家肿瘤质控中心于2019年启动乳腺癌质控试点工作，乳腺癌规范诊疗质控成为重要抓手。未来，肺癌等其它常见恶性肿瘤，也将以乳腺癌规范诊疗质控为参考，推进肿瘤单病种质量控制，切实促进肿瘤分级诊疗的落地。”

本次大会上，众多乳腺癌学科带头人、专家、嘉宾还共同启动“健康中国·乳腺癌关键十年行动”（HC-ABC项目），以中国乳腺癌规范诊疗能力提升和质控水平促进为核心，着眼于质控体系建设、质控研究成果转化、规范诊疗能力建设、形成《中国乳腺癌规范诊治年度报告》四大维度着重发力，通过提升均质化诊疗和规范化诊疗，真正实现城乡医疗资源一体输出，助力未来十年乳腺癌生存率的提升，以达到整体癌症5年生存率提高15%的总体目标。

作为“乳腺癌关键十年行动”攻坚重点，国内晚期乳腺癌所面临的包括治疗率低于发达国家、创新药物可及性、可获得性有限、诊疗规范化亟待提升等问题，也在本次大会中成为交流、讨论的热点，未来将汇聚各方努力，进一步聚焦、促进期乳腺癌诊疗规范与创新的提升。《中国晚期乳腺癌规范诊疗指南2020版》，这一凝集近70位乳腺领域专家智慧，与国际先进诊疗水平同频的指导文件，已经于去年正式发布，未来还将通过学术宣讲、疑难会诊等方式提高相关领域医生的规范化诊疗水平。另外，晚期乳腺癌会诊中心的建立、经典疑难病例的分享等一系列诊疗能力提升的举措，也将为改善晚期患者预后、提高患者生活质量，带来极大裨益。“健康中国行动，乳腺癌在行动”，创新肿瘤两全管理理念，助力健康中国2030宏伟目标早日实现。

[1] 国际癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）公布的癌症统计数据https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map

[2] 2018年柳叶刀杂志刊登CONCORD-3研究

2021中国肿瘤健康管理大会暨第五届乳腺癌两全管理首席专家论坛召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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