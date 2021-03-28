连续13年参与全球节能活动

“金沙环保360”全球可持续发展项目的其中一环

澳门2021年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 金沙中国旗下酒店及度假村，包括澳门金沙®、澳门威尼斯人®、设有四季酒店的澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及设有伦敦人酒店、澳门瑞吉酒店、澳门康莱德酒店及澳门喜来登大酒店的澳门伦敦人®，周六联同世界各地的企业及大众，关掉酒店外墙及非主要的室内照明一小时，以支持及响应“地球一小时2021”。今年是金沙中国连续第13年参与“地球一小时”，积极推动环境可持续发展。

“地球一小时”始于2007年，透过鼓励具环保意识的个人、社区、家庭及企业关灯一小时，从而提高全球各地对气候变化的关注。

除响应此项年度活动外，金沙中国每月也持续进行“地球一小时”关灯活动。旗下物业在全年每月的首个星期二关掉酒店外墙照明、标牌及户外大型屏幕一小时。

金沙中国度假村营运及发展高级副总裁麦萃贤表示：“金沙中国一直坚持将环保理念融入日常业务运营当中，致力为全球可持续发展作出贡献。很高兴能持续支持‘地球一小时’活动，十分感谢团队成员一如既往给予支持，在日常生活中一起实现可持续发展。”

于2020年，公司透过“金沙环保360”全球可持续发展策略推行多个项目，包括于旗下所有物业安装用于优化冷却及加热系统的电子整流马达等，为公司节省2百万千瓦小时用电量。上述及其他各种“金沙环保360”举措持续协助公司维持环境可持续发展运营，并屡获殊荣；其中伦敦人酒店、澳门巴黎人、澳门四季酒店、澳门康莱德酒店、澳门瑞吉酒店及澳门喜来登大酒店均获得由澳门特别行政区政府颁发的“澳门环保酒店奖”金奖，而澳门威尼斯人更获得“澳门环保酒店奖”铂金奖。

此外，金沙中国于2020年入选“香港企业可持续发展指数”及“大湾区企业可持续发展指数”首10名。“香港企业可持续发展指数”及“大湾区企业可持续发展指数”由香港中文大学（中大）商学院商业可持续发展中心发布，旨在显示恒生指数成份股公司在业务可持续性方面的发展和表现，除有助鼓励公司在日常业务运营中履行企业社会责任，还可以作为可靠的评估投资风险指标。“大湾区企业可持续发展指数”作为首个大湾区企业可持续发展指数，鼓励在大湾区运营的公司采纳更多可持续发展策略。

关于金沙中国有限公司

金沙中国有限公司（香港联交所：1928，“金沙中国”或“公司”）是一所于开曼群岛注册成立的有限公司及在香港联合交易所有限公司上市的公司。金沙中国是澳门最大的综合度假村经营商，于路氹金光大道上设有澳门威尼斯人®、澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及澳门伦敦人® 等物业项目，同时拥有及经营位于澳门半岛的澳门金沙酒店。公司旗下的各综合度假村集合多样化的娱乐消闲、商务设施及客运业务，包括大型会议及展览场地、各式餐厅食肆、购物中心、于金光综艺馆、威尼斯人剧场、巴黎人剧场、伦敦人剧场及金沙剧场举行的世界级娱乐表演，以及来往港澳的金光飞航高速渡轮服务。公司在路氹金光大道的各物业发展项目，坚定并持续地为建设澳门成为世界旅游休闲中心贡献力量。金沙中国是全球度假村发展商拉斯维加斯金沙集团股份有限公司（纽约证券交易所：LVS）的附属公司。

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金沙中国响应“地球一小时2021” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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