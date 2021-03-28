上海2021年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为响应2021年“地球一小时（Earth Hour）”全球公益行动，上海虹桥祥源希尔顿酒店于3月27日晚举办了一场别开生面的“关灯瑜伽”，并号召宾客积极参与，以此表达对保护自然生态行动的支持。

“地球一小时（Earth Hour）”是世界自然基金会（WWF）在2007年为应对气候变化提出的一项全球性节能活动，至今已15年。活动提倡于每年3月最后一个星期六晚上的当地时间8点半，关上不必要的电灯及耗电产品一小时，共同表达人类呵护地球家园的决心，并倡导在日常生活中践行绿色节能的生活方式。

关上灯，点亮希望。3月27日晚上8点半，酒店大堂灯光准时熄灭，正式进入“地球一小时”时间。活动得到了众多宾客的理解和支持。为此，酒店提前为数百位宾客写下了热情洋溢的客信，号召大家共同参与到活动中来，在客房中同步关闭或调暗不必要的电灯或耗电产品，共同为地球发声，与自然共生。

在关灯后的酒店大堂，一场黑暗中的公益瑜伽冥想吸引了诸多目光。在烛光摇曳中，以“森林之馈赠”、“心跳”、“太阳”、“沉睡”、“破晓”五大篇章，引领宾客摒心静气，与地球同呼吸，感受大自然的力量。酒店宾客和社区友邻积极报名参与了这场特殊的瑜伽课，并在活动现场分享了各自日常的绿色生活方式小贴士。

作为公益环保理念和社区责任精神的积极践行者，上海虹桥祥源希尔顿酒店已连续多年举办“地球一小时（Earth Hour）”主题活动。此次的“关灯瑜伽”，是一次特殊的尝试，在酒店大堂这样一个开放的空间，向更多人展示酒店及宾客对环保节能的态度、对“地球一小时”的支持，用行动呼唤公众关注保护地球的议题。

酒店总经理比尔 · 费舍尔（Bill Fisher）先生表示，“ ‘地球一小时（Earth Hour）’是非常有意义的活动。我们对自然生态的关注并不局限于这60分钟之内，酒店将继续践行和倡导在旅行中对环境友好的生活方式。”

上海虹桥祥源希尔顿举办“地球一小时”关灯瑜伽公益活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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