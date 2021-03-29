携程式浪漫 梁建章揭秘旅游营销枢纽“星球号”名字意义梁建章旅游营销携程_新浪科技_新浪网

原标题：携程式浪漫 梁建章揭秘旅游营销枢纽“星球号”名字意义 【TechWeb】3月29日消息，携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章发布了“旅游营销枢纽”战略。该战略将通过“1+3”的模式推进：以一个星球号为载体，聚合流量、内容、商品三大核心板块，叠加丰富的旅行场景，打造强大开放的营销生态循环系统。 1 据介绍，星球号是携程为全网旅业生态角色打造的私域运营空间，根据旅业众生的不同身份、不同角色，为其打造完备的定制化私域运营工具和变现通路。 旅游全链路的角色或者品牌均可在携程社区开设官方账号，借势携程平台的产品供给能力，整合吃、住、行、游、购所有爆款产品，结合携程平台中个人用户旅拍、游记和攻略等优质内容，打造专属于商家或个人的内容和营销阵地。 星球号不仅可以发布官方图文/短视频、话题互动和挑战活动，还可以利用携程直播平台，通过自开播形式和达人带货能力让用户快速种草。 谈及携程的营销枢纽“星球号”，梁建章还揭秘了起名“星球号”的背后意思。 他表示：“旅游内容跟商品，就像天上那么多的星星，都有它们的闪光点。 客户就是这么多在地球上的人。怎么样让星星跟客人能够最高效的匹配起来，让每个人都可以看…