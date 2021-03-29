以桃花为媒 邂逅中国醉美春天

3月27日上午10时，“2021·桃花依旧——相约中国醉美春天”林芝第十九届桃花旅游文化节开幕式在林芝市巴宜区嘎拉桃花村举行。 “举办桃花旅游文化节主要是为了深入宣传林芝优越的自然环境、丰富的旅游资源、淳朴的民俗文化，利用特色活动、新意内容，为林芝桃花节旅游拓展新的热点，联合涉旅企业直接进行市场促销宣传，进一步提升林芝知名度和美誉度，促进旅游产业优化升级。”林芝市人民政府副秘书长旺堆在开幕式上致辞。 桃花旅游文化节已成为向世界各地全面展现林芝大美风光、人文景观、民俗风情的重要窗口，成为林芝对外开放合作、推动经济发展的重要平台，成为促进民族交流交往交融、拉近与内地情感空间的重要纽带。 “三月春风吹，桃花惹人醉。”有人说，西藏的春天就是林芝的模样。当温柔的春风轻轻拂过林芝山峦、河谷，又一年春日到，那抹属于青藏高原春天的桃粉色也如约而至。林芝的第一朵桃花把高原的春天叫醒，一簇一簇的山桃花似诗人笔下的吟唱，也似画家笔尖的丹青晕染。漫山遍野的山桃花，由远及近、自高而下，慢慢地与清澈的尼洋河相遇，冰蓝色与桃粉色的碰撞，连时光也变得温柔起来。 林芝桃花旅游文化节主舞台上，一首《林芝桃花香》将现场活动…