夏秋航季 西藏航空新开20条新航线

3月28日起，全国民航将进入夏秋航季。西藏航空对新航季的航线布局进行了优化调整，将新开航线20条。换季后，计划执行航线近90条，通航国内城市50余个，每周为旅客提供近千个航班选择。 新开20条航线 保障进出藏交通便利 作为西藏本土航空公司，为持续促进西藏与全国各地的经济、文化交流，此次换季新开的20条航线中，包含进出藏航线9条。其中济南=西安=日喀则航线的开通，首次联通了山东省与对口支援的日喀则市，每日一班的往返航线有利于促进两地间援藏工作的高效开展，助推日喀则社会经济发展。拉萨经停绵阳、贵阳与山东烟台、浙江温州、福建泉州的连线，经停中部重要中心城市太原与哈尔滨的“牵手”，将日光城与华东、东北的经济发达城市紧密相连，既有利于城市间的经济文化交流，也能有效带动西藏旅游品牌的发展，吸引更多人前来“地球第三极”感受独特的文化和景观。此外，此次首开的拉萨至三亚航线，让威严雄伟的雪域高原与浪漫闲适的温情海岛相邂逅，为两地人民度假出行提供了更多选择。 开通恢复多条云、青航线 助力提振国内旅游发展 此次换季，西藏航空围绕旅游市场成熟的云南省新开了南京=丽江=德宏、沈阳=太原=丽江、济南=长沙=大理、…