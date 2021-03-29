SOS宣布与融合子公司达成合资协议，旨在青岛建立一个超算中心

中国青岛2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — SOS有限公司（纽约证券交易所：SOS）（以下简称“公司”或“SOS”）今天宣布，其全资子公司艾斯欧艾斯信息科技有限公司已与青岛融合金控投资集团有限公司（“融合金控”）达成合资协议，成立一家新的合资企业 — 艾斯融合数字科技有限公司（“艾斯融合”），该企业已于2021年3月27日领取营业执照。

融合金控是青岛西海岸新区融合控股集团有限公司的子公司，是中国山东省青岛市的一家大型国有企业。根据合资协议，双方将贡献其资源在青岛建立一个超算中心。合资公司的注册资本约为9174000美元，其中SOS出资51%，融合出资49%。SOS有权任命三名董事中的两名，即合资公司的首席执行官和首席财务官。

该合资企业的使命是在青岛建立第一个大型超级计算中心，并使其成为中国领先的超级计算和R&D基地。艾斯融合预计将主要专注于以下领域：云计算、高性能计算、大数据、区块链资产和加密货币活动。

SOS有限公司首席执行官Yandai Wang表示：“我们相信，我们与融合的合资企业是一项关键的基础设施投资，而专注于区块链和大数据，将成为SOS和融合的增长引擎。”

关于融合控股

青岛西海岸新区融合控股集团有限公司是青岛西海岸新区的国有控股公司，根据中国联合信用评级有限公司的评级，企业信用等级为AAA级。青岛西海岸新区的产业投资、资本运营和股权管理在促进城市发展、军民融合、科技发展、风险投资、医疗卫生、主要交通设施、土地综合开发、海岛保护利用、功能区建设和园区运营等方面发挥着关键作用。欲了解更多信息，请访问：http://rongkong.net.cn/

关于SOS有限公司

SOS是一家新兴的区块链大数据营销和解决方案提供商，在中国拥有约2000万会员。最近，SOS开始准备推出其加密货币挖掘业务，并计划为数字资产和加密货币开发保险和安全管理解决方案。SOS营销数据、技术和保险及紧急救援服务解决方案的核心基础设施建立在大数据、区块链技术、云计算、人工智能、卫星和5G网络等基础上。SOS有限公司通过运营其高科技子公司——艾斯欧艾斯信息科技有限公司，为其公司和个人成员提供广泛的服务，包括营销数据、技术和应急救援服务解决方案。SOS通过大数据、云计算、物联网、区块链和人工智能的研发，将数字技术转化为数据驱动的运营。我们创建了一个SOS云应急救援服务软件即服务(SaaS)平台，包括三大产品类别，包括基础云(医疗救援卡、汽车救援卡、金融救援卡、互助救援卡)、合作云(信息救援中心、智能大数据、智能软硬件)、信息云(今日新闻、今日电子商务)。该系统为保险公司、金融机构、医疗机构、医疗保健提供商、汽车制造商、安全提供商、高级生活援助提供商和其他紧急救援服务行业的服务提供商等客户提供营销相关数据、技术解决方案和技术驱动的大数据。欲了解更多信息，请访问：http://www.sosyun.com/

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明可能构成联邦证券法意义上的“前瞻性声明”，包括但不限于我们对未来财务业绩的预期、业务战略或对我们业务的预期。这些声明构成预测、预测和前瞻性声明，并不保证性能。SOS警告说，前瞻性声明受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些因素会随着时间的推移而变化。诸如“可以”、“能够”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“看”或类似表达的词语可以标识前瞻性陈述。不能保证超级计算中心将按计划建立，何时开始运行，也不能保证超级计算中心将实施任何计划的活动。具体而言，前瞻性声明可能包括与公司以下方面相关的声明:

执行其业务计划的能力；

紧急呼救产品和服务市场的变化；和

扩张计划和机会。

这些前瞻性声明是基于信息之日起这个新闻稿和管理当前的预期,预测和假设,并涉及大量的判断,各种风险和不确定因素,可能导致实际结果或性能明显不同于由这些前瞻性陈述表达或暗示。这些风险和不确定性包括但不限于SOS在提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中描述的风险因素。这些风险因素和其他在本新闻稿中确定的因素，可能导致实际结果与历史表现有重大差异。

因此，在任何后续日期，前瞻性声明都不应被视为代表我们的观点，在决定是否投资我们的证券时，您也不应过度依赖这些前瞻性声明。我们没有义务更新前瞻性陈述，以反映事件或情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法要求。

有关这些和其他可能影响我们预期和预测的因素的更多信息，可在我们提交给证交会的定期文件中找到，包括我们截至2019年12月31日财年的20-F表格年度报告。SOS提交给证交会的文件可在www.sec.gov 证交会网站上公开查阅。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，SOS都不承担更新前瞻性声明的任何义务。

相关链接 :

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SOS宣布与融合子公司达成合资协议，旨在青岛建立一个超算中心 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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