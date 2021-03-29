纽约州米尼奥拉2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 网络安全软件解决方案供应商RevBits今日宣布，《CIO Application》杂志将其评为2021年顶级网络安全解决方案提供商。



RevBits获网络安全解决方案提供商10强

获得该殊荣后，RevBits首席技术官Mucteba Celik接受该杂志的采访，讨论了RevBits不断创新的理念，该理念自公司成立以来一直是RevBits的核心。

在题为“重新审视网络安全软件和服务”的文章中，Mucteba分享了RevBits的挑战和成就。

“我曾经为大型机构提供网络安全服务，使用过很多网络安全产品。让我意外的是，许多网络安全解决方案，甚至是市场领先的解决方案都存在重大缺陷。”

关于这个问题，Mucteba接着说道：“时至今天，大多数公司的网络安全仍然依赖于使用多个不同且无效的解决方案，这恰恰是全球危机持续不断、造成成本高昂、破坏性网络时间的一个主要因素。 其中大部分攻击，如勒索软件或页面仿真，都可以通过 RevBits 提供的适当保护来避免。”

RevBits成立的初衷就是弥补主流网络安全产品的巨大空白。该公司以创新架构为基础，拥有多项美国专利，最近推出RevBits网络情报平台（CIP），被称为每个首席技术官的梦想产品。它在一个集成平台中整合全套网络模块，包括电子邮件安全、EDR终端点安全、 PAM和反欺骗技术等亮点性能。

借助跨模块操作，对网络防御最重要组成部分可实现集中式查看，提供实时可用的信息，真正提高了网络安全解决方案的标准。

“我相信，这套单一供应商的整合式方法将改变各公司对网络安全的看法。由多个供应商提供零散解决方案的方法显然并未奏效。” Mucteba表示。

关于RevBits

RevBits成立于2018年，是一家致力于为客户提供优质保护和服务的综合性网络安全公司。通过提供由十个不同模块组成的四种先进的安全工具，RevBits针对企业所面临的最复杂的网络威胁提供保护。

RevBits总部位于纽约米尼奥拉，在新泽西州普林斯顿、马萨诸塞州波士顿和安特卫普（比利时）以及伦敦（英格兰）设有办事处。如需了解RevBits的更多信息，请访问公司官网www.revbits.com。

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