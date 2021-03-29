北京2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安博教育集团（纽约证券交易所上市：AMBO，以下简称安博），是一家致力于提供高品质K-12教育与职业赋能学习服务的专业化教育机构。安博宣布其参与编撰的《人工智能领域人才需求预测报告》于2021年3月23日在由工业和信息化部人才交流中心主办的第一届产业人才创新发展论坛暨工业和信息化重点领域人才需求预测系列报告发布会上正式发布。

《人工智能领域人才需求预测报告》（以下简称《报告》）是重点领域人才需求预测系列报告之一，由工信部人才交流中心、国家工业信息安全发展研究中心、清华大学、上海交通大学、安博教育集团等共同编撰。产业人才需求预测是科学开展产业人才培养、引进、选拔和评价等工作的重要依据，《报告》在人工智能人才研究方面进行了很好的尝试，取得了一定的研究成果，对进一步推进人工智能产业的发展具有重要的参考价值。

作为提供高品质教育服务的专业机构，安博教育集团深耕教育服务行业20多年，在人工智能、工业互联网、区块链等重点高精尖应用型人才培养、课程合作与研发领域均有丰富经验。另外，安博是《中国集成电路产业人才白皮书》主要发起单位之一，已连续四年全程参与白皮书的调研、编撰与发布工作，为国家重点领域的产业人才建设和政策制定提供决策依据。

安博教育CEO黄劲博士表示：作为中国产业人才培养的领军机构，以及教育领域新技术、新模式的探索者，我们将继续深度参与更多产业领域的国家级人才发展研究专项，推动相关政策的出台，促进我们更好、更多培养符合未来需求的产业人才。

关于安博教育集团

安博教育集团是一家国内领先的提供高品质、个性化教育服务与职业学习服务的专业化教育 机构，致力于为学生和企业的未来发展赋能。安博着眼于国家经济转型升级对于人才战略升 级的需求，以及个人学业职业发展对于高品质学习服务的需求，通过标准化、信息化、国际 化的服务平台，以及线上线下结合的混合式服务手段，帮助用户突破有形和无形边界，让每 一位学生达成“升好学、就好业”的目标，让每个机构用户提升竞争力与影响力。目前，安博业务涉及基础教育、高等教育、国际教育、智慧教育和企业培训等领域，旗下机构遍及全国十五个省（市、自治区）。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述的“前瞻性”在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定义。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似陈述等用语识别。除此之外，本公告中的概述和管理层的引述以及安博的战略和运营计划，都包含了前瞻性陈述。安博还可在其提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，多项因素可导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异。潜在风险和不确定性，包含但不限于以下各项：公司的目标和战略，扩张计划，内容和所服务市场的预期增长，公司对维护和增强客户关系的预期以及公司业务地区的经济和商业发展条件。有关以上及其他风险，不确定性或影响因素的更多信息均包含在本公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至到公告发布日，除非有适用性法律要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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安博教育参与编撰《中国人工智能领域人才需求预测报告》 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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