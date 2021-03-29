助力产品出口

湛江2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月25日下午，由威凯检测技术有限公司（下称：CVC威凯）和欧陆电子电器检测服务（深圳）有限公司（下称：Eurofins欧陆）共同承办的“廉江家电产业国际市场开拓对接会暨欧美市场准入国际认证研讨会”在威凯检测技术有限公司湛江公司（下称：CVC威凯湛江公司）成功举办。廉江市人民政府副市长江维峰、廉江市科工贸与信息化局局长黄日芳、CVC威凯副总经理及CVC威凯湛江公司总经理凌宏浩、CVC威凯副总经理朱嘉、Eurofins欧陆大中华区电子电器业务总经理张剑、华南地区电子电器业务副总经理王海荣以及来自廉江市各家电企业代表约90人参加了本次会议。

家电产品是廉江的重要支柱产业之一，具有较好的产业基础，且后续发展动力强劲。江维峰副市长在致辞中表示，面对复杂多变的国际市场局势，要开拓国际市场，企业必须要了解并掌握目标市场的准入规则及要求，特别是欧美等主体国际市场产品准入的要求，包括产品认证以及质量技术的要求。这次研讨会是CVC威凯及Eurofins欧陆针对廉江市家电企业如何走向国际市场召开的研讨会，是非常必要和及时的，希望廉江市的企业家们能借此机会，进一步认识欧美市场的规则，并加深对国际市场准入要求的了解，帮助自身产品快速进入目标市场，拓宽销售渠道。

会上，CVC威凯副总经理、CVC威凯湛江公司总经理凌宏浩指出，近两年受疫情的影响，我国家电出口呈阶段性增长趋势，但这些增长与疫情具有很强的关联性，在疫情结束后，中国家电出口能否延续向好态势，则存在一定的变数。对于廉江家电企业来说，将规模的高增长当做常态是十分困难的，大家应将高质量增长当做长期追求，不断修炼自身“内功”修为，才能提高抗风险能力，提升国际竞争力。

Eurofins欧陆大中华区电子电器业务总经理张剑在致辞中表示，在当今复杂多变的国际环境和新冠疫情的影响下，中国出口企业面临着前所未有的挑战。对于如何顺利的进入国际市场，必须先了解相应的准入规则，特别是欧美等主要消费市场的准入规则。廉江市作为中国重要的小家电生产基地，在外贸依然是拉动中国经济增长的重要力量以及产业升级和转移的大背景下，廉江的企业应该抓住这份机遇，积极开拓国际市场。

本次会议聚焦家电企业的产品出口，来自CVC威凯和Eurofins欧陆的相关领域专家就欧美市场的准入要求、相关法规要求以及技术标准进行了深入讲解，获得了在场企业的高度认可。



专家分享剪影

CVC威凯作为中国电研旗下专业第三方质量技术服务机构，是中国本土最早获得IECEE认可的CB试验室之一，出具的报告和证书已获得了全球70多个国家和地区的100多个权威机构的认可。在2020年11月，威凯公司也正式成为了新一批IECEE CB体系国家认证机构（NCB），国际影响力得到了进一步地提升。

在2020年，CVC威凯与Eurofins欧陆签署了战略合作协议。双方共同承办本次会议，希望能通过整合双方的技术实力，协助廉江市的家电企业正确掌握目标市场的准入要求及资讯动态，在提升企业产品质量的同时，开拓国际市场，塑造廉江品牌。

廉江家电产业国际市场开拓对接会暨欧美市场准入国际认证研讨会成功举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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