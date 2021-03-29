与自然共生 为地球发声

三亚2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 月色泉水潺潺，竖琴优雅悦耳。三亚太阳湾柏悦酒店携手蓝丝带海洋保护协会，在酒店5层水景平台举行了极具意义的2021“地球一小时”环保公益活动，政府嘉宾、蓝丝带志愿者、住店宾客齐聚，为地球发声。

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为了响应地球一小时，酒店管理层带领员工，与蓝丝带海洋保护协会志愿者一起进行沙滩清洁，清理海边的生活垃圾及海草，还地球一抹原始蓝。当晚活动以优雅竖琴开场，酒店特别准备了蓝色星球主题鸡尾酒、地球蛋糕、精致美食供来宾享用。蓝丝带海洋保护协会的志愿者们带来精彩的手语表演《呵护蔚蓝》，用安静的手语，传递对地球家园的呵护之情。专业主持人带来地球环保诗朗诵，带宾客聆听自然的声音，在宁静中为地球发声。晚8点30分，酒店熄灭六栋大楼主体外立面不必要灯光一小时。活动最后以精彩的环保影片收尾，让宾客了解二氧化碳过度排放对环境造成的影响。



地球一小时环保鸡尾酒会



蓝色星球鸡尾酒



优雅竖琴

三亚太阳湾柏悦酒店一直致力于保护环境，承担企业社会责任。酒店在当晚正式加入蓝丝带海洋保护协会成为理事单位，并承诺在未来为环境保护做出更多努力。目前酒店全域都使用节能型灯泡，包括客房、大堂、餐厅、园区等公共区域。一直坚持投入使用水循环系统，将房间的生活污水处理完之后，用于灌溉园区树木，进行二次利用，有效节约水资源。在餐厅，做到不使用一次性塑料用品，打包餐具使用可降解材料，有效降低对环境的污染。酒店还定期开展艺术之旅，通过向宾客解说艺术品背后的环保意义，倡导人与自然和谐共处。此外，酒店在每周五下午还会组织员工和客人开展“净沙滩”活动，用实际行动呼吁大家保护环境。

Hyatt Thrive凯悦繁荣计划，是凯悦集团的企业社会责任全球发展计划，致力于帮助所在社区在环境可持续发展、经济发展与投资、教育和个人发展、健康与卫生四个领域进行发展。酒店努力践行环保承诺和企业社会责任，同时也呼吁人人都能在生活中做到节能减排，与自然和谐相处，为保护地球贡献力量。

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三亚太阳湾柏悦酒店开展2021地球一小时活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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