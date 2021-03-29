聚焦后疫情时代的创新、多元化和包容性，赋能企业与组织管理

上海2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月26日，光辉国际在上海举办了“后疫情时代的机遇与挑战”论坛，重点探讨后疫情时代的新常态下，企业的战略创新、数字化、多元化与包容性文化建设等话题。此次活动，光辉国际共邀请到三十余位企业高管参加，一同探索变革时期行之有效的企业管理战略。

创新与转型几乎是每个行业都绕不开的“必修课”；而多元化与包容性的企业文化也在后疫情时代得到越来越多公司的重视，并成为打造企业竞争力的关键因素之一。论坛旨在汇集行业智慧，在交流和分享中寻求应对挑战的破题之道，为广大企业提供有益的启发和借鉴。全球农业和食品领先企业嘉吉公司为活动提供了支持，嘉吉中国区高管也参与了观点和经验的分享与讨论。

光辉国际中国区总裁陈兆丰先生在开场致辞中表示，“经历了过去一年中国市场疫后的稳步回升，加上十四五规划开局之年和国际市场变化所带来的机遇和挑战，我们看到很多企业都在更新战略布局和加速创新与转型。其中，如何加快数字化发展？如何吸引和培养关键人才？如何提升组织能力？如何打造有利于战略落地的企业文化？这些都是企业领导层特别关注的问题。期待与会嘉宾享受一场观点多元和启发创新的思想盛宴。”

此次活动中，共有三位演讲嘉宾从各自不同的业务实践中，分享了企业如何应对挑战及变革管理的主旨演讲。

科大讯飞总裁吴晓如在谈到企业数字化发展时表示：“数字化经济和应用还有非常大的潜力。数字化不是技术，是思维方式。人才是创新发展的关键，特别是当数字化伴随垂直行业发展的深入，它对人才提出了更高要求。管理者们应该更多考虑如何将传统产业和数字化行业的人才进行更多互动，增强企业数字化变革的人才竞争力。”

“疫情宛如催化剂，倒逼企业加快数字化转型。这是一项系统性工程，需要明确转型和变革的目的。事实上，数字化与可持续发展密切相关，能够帮助实现更高效的产出和更可控的成本，”光辉国际全球高级合伙人李涛认为变革之下，企业应当软硬兼具，“通过加强文化建设改善长期的业务可持续性，对颠覆性时代公司组织的良性发展也大有裨益。”

在企业软实力方面，嘉吉动物营养中国区总裁郑鸿飞谈到，“嘉吉动物营养中国在疫情考验下依然取得了超出预期的业绩表现，一方面原因在于转危为机的领导和管理策略，另一方面在于多元化、平等性、包容性文化凝聚起来的员工力量。实际上，新冠疫情对男性和女性员工造成的影响有所不同，我们也在相应调整对人才培养的支持，以推动组织更加多元和强韧。目前嘉吉正在全球范围内加速多元化、平等性和包容性文化建设，因为我们越来越认识到其对吸纳人才、正确决策、提升洞察与创新、激励员工和打造声誉的重要作用。”

在演讲嘉宾分享观点之外，还有6位嘉宾在现场进行了互动讨论，包括阿克苏诺贝尔粉末涂料北亚区总经理殷涛、罗克韦尔大中华区总裁石安、嘉吉农业供应链北亚区商务董事总经理刘琳琳、西门子医疗亚太区人力资源高级副总裁邢庆华和森马副总裁兼首席人力资源官张伟。嘉宾们围绕后疫情时代的挑战与增长机遇、对未来经济前景的预测、企业数字化转型的实践、多元与包容文化尤其是女性领导力的影响、组织内的人才发展等问题展开交流，在探讨与沟通中分享彼此采取的策略和应对措施。

在活动最后，嘉吉中国区总裁刘军表示：“经过这次与诸位高管的深入交流，我们发现其实企业间面临着相似的挑战，也正在朝同样的方向努力。有150余年历史的嘉吉一直在推动创新和多元、平等、包容的企业文化。我们认为，多元化、平等性和包容性强调为所有员工提供同等机会，强调尊重差异和个性，对企业的可持续发展至关重要，嘉吉也为此制定了具体的目标。今年恰逢嘉吉服务中国市场五十周年，借助举办这个论坛，希望能与整个行业同进步、共成长，推动实施更加有利于可持续发展的企业管理和组织战略。”

光辉国际在上海举办“后疫情时代的机遇与挑战”论坛 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com