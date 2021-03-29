成都2021年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年，由成都市人民政府指导、全球最大展会机构Informa Markets主办的第三届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会，将再次于11月23至26日在中国西部国际博览城9号馆盛大召开。本届大会为期四天，包含高阶培训和主论坛、技术分论坛，以及高质量的信息安全技术线下展示等四大板块。预计吸引近60位海内外演讲嘉宾分享干货、逾40家网安企业参展、2000位线下观众参会、近百家媒体全程报道。

两日大会将围绕金融科技安全、CSO、漏洞攻防与安全研究、数据安全与云安全、智能安全运营、物联网安全、安全创新等相关话题，分享当前行业热点技术，探讨企业对于信息安全的实际应用需求。目前，大会议题征集通道即将开启，敬请关注世界信息安全大会微信公众号(ID: insecworld)，在此我们诚挚邀请信息安全大V共同参与征集活动！

此外，INSEC WORLD作为由中立第三方主办的行业盛会，旨在打造一个百花齐放、各抒己见的交流平台，为安全产业上下游企业创造商贸对接机会，促进西部地区乃至全国的安全产业发展。为了打通沟通壁垒，主办方将邀请金融、医疗、制造、教育、互联网等行业安全相关从业者参会，并设计“护照打卡”活动，增加展商与参会者之间沟通交流的机会，最大化提升双方参会价值！现大会参会报名系统已开启，即刻至大会官网（https://www.insecworld.com）报名注册参会。11月23至26日，成都·世界信息安全大会共襄行业盛举。

INSEC WORLD成都·世界信息安全大会，十一月底相聚蓉城 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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