事关出入境、乘车、旅游……4月起这些新变化请查收_河北新闻网

即将进入4月份，伴随一些新规的实施，我们的生活将出现一些新变化。6项便利老年人办理出入境证件措施将施行、全国铁路又将实行新的列车运行图……4月，这些政策变化要提前了解！ 6项便利老年人办理出入境证件新举措实施 4月1日起，国家移民管理局实施6项便利老年人办理出入境证件的新举措，为老年人提供更周全、更贴心、更便捷的出入境服务。 这6项新举措主要包括：建立老年人办理证照“绿色通道”，设置老年人等需扶助群体窗口，减少老年人等候时间，老年人可不经网上预约直接到出入境办证大厅窗口办理业务，并由窗口受理人员帮助老年人打印申请表，解决老年人填表困难。 便利老年人使用办证自助设备，加强出入境办证大厅自助设备人工引导服务，为老年人提供人工咨询、指引等服务和帮助，协助老年人使用自助采集、自助办证设备，方便老年人享有智能化服务。 简化老年人办证照片采集流程，60岁(含)以上老年人申办普通护照、往来港澳通行证或往来台湾通行证，可直接复用5年内曾办理过的出入境证件照片或居民身份证照片，无需现场重新拍照或提供照片。 提供多种证照费缴纳方式，出入境办证大厅提供使用现金、银行卡、手机支付等多种证照费缴纳选择，提供现金…