事关出入境、乘车、旅游……4月起这些新变化请查收_凤凰网

u003cp>中新网客户端北京3月30日电 即将进入4月份，伴随一些新规的实施，我们的生活将出现一些新变化。6项便利老年人办理出入境证件措施将施行、全国铁路又将实行新的列车运行图……4月，这些政策变化要提前了解！u003c/p>u003cp>u003cimg alt="点击进入下一页" src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_14/B88452D3A96392DAEB296BBF9E5B0094695311CC_size67_w700_h525.jpg" />u003c/p>u003cp>资料图：图为市民办理窗口业务。(上海警方供图)u003c/p>u003cp>u003cstrong>6项便利老年人办理出入境证件新举措实施u003c/strong>u003c/p>u003cp>4月1日起，国家移民管理局实施6项便利老年人办理出入境证件的新举措，为老年人提供更周全、更贴心、更便捷的出入境服务。u003c/p>u003cp>这6项新举措主要包括：建立老年人办理证照“绿色通道”，设置老年人等需扶助群体窗口，减少老年人…