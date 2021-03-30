携程携星球号进军旅游营销，携程“迭代”或迎价值重估_凤凰网

u003cp>3月29日，携程集团在上海中心召开新闻发布会，携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章了发布“旅游营销枢纽”战略。该战略旨在以携程“星球号”为载体，聚合流量、内容、商品三大板块，打造开放的营销生态循环系统。携程直播、社区、星球号、商业化中心等业务负责人依次详解“旅游营销枢纽”战略在产品与运营上的具体落地。fastdata极数相关研究显示，未来旅游广告将会成为旅游业新的“千亿赛道”。对此，携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章表示，携程的流量有更强的变现属性。u003c/p>u003cp class="detailPic">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_14/B3599C8295ED603E03B6C1935555309793ABC251_size432_w1618_h1080.jpg" alt="携程携星球号进军旅游营销，携程“迭代”或迎价值重估" />u003c/p>u003cp>据了解，携程本次发布的“旅游营销枢纽”战略的核心在于星球号。携程数据显示：截至2020年底，携程直播已进行了…