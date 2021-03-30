携程李阿红：疫情让携程“重仓”客服底层逻辑浮出水面黑猫投诉携程_新浪科技_新浪网

由新浪、微博共同主办， 黑猫投诉 承办的“提振消费信心 “质”造安心生活” 主题交流会暨品质消费领导者组织 2021 全新升级启动仪式活动3月29日下午在新浪总部召开。活动邀请协会领导、组织理事会成员、媒体嘉宾、企业成员代表共同参与，探讨企业高质量发展新趋势，交流品质消费领导者组织未来发展，共同促进品质消费新升级。 中国质量万里行促进会会长、原国家质量监督检验检疫总局总工程师刘兆彬、新浪高级副总裁邓庆旭、人民日报法制栏目评论员王兴华、中国工商出版社社长洪丹、滴滴、携程、联想企业代表共同出席本次活动。 携程集团华北分公司总经理李阿红在演讲中表示，携程的企业文化核心是“以客户为中心”，过去的一年，对于旅游行业是非常有挑战的一年，同时对于携程进一步提升高品质服务也是重要的契机。面对疫情带来的“退改巨浪”，携程客服撑起了百亿退订的“举重若轻”，也让携程“重仓”客服的底层逻辑浮出水面。在旅游行业处于非常艰难的时刻时候，谁先能够对客户有所响应，谁就会比较快地恢复。 目前，携程在全球有1.5万名客服，在英国、韩国、日本等设有呼叫中心，可24小时、多语种为亿万用户提供咨询和服务，历经疫情考验，旅游业的…