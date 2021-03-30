嘉兴：释放数字新动能 奋斗平安新征程-新华网

2020年，嘉兴市以中国革命红船起航地的政治担当，紧盯筑底板、补短板、扬长板“三张清单”，完善目标量化控制等平安创建“十大机制”，实施安全生产专项整治三年行动、反诈专项行动、交通安全大会战等，实现了民商事案件、刑事发案、信访总量、安全事故等重要指标“四下降”，荣获平安建设“十六连冠”，6个县（市、区）荣获省级平安县（市、区）。 早在2019年，嘉兴就启动数字化、智能化建设提升平安建设和社会治理水平的探索，在全省率先构建完善了“1141”市域社会治理链条，有效形成了以全生命闭环管控、线上线下相耦合、“机制+科技”双轮驱动为特色的数字化社会治理体系。即聚力打造全省首家市级社会治理综合指挥服务中心，构建“一朵云·五平台·百系统”的嘉兴市社会治理云；聚力推进县级社会矛盾纠纷调处化解中心规范化建设；聚力完善“基层治理四平台”功能应用；聚力提升新时代“网格连心、组团服务”工作水平。 近3年来，通过持续开展揭榜领办和项目培育，已形成了多因素综合分析，“双非”纠纷警情推送，“微嘉园”、“智安小区”等一大批创新示范成果，从而引领撬动和支撑推动了平安嘉兴建设、市域社会治理现代化建设水平不断提高。 嘉兴市“…