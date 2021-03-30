药明康德2020年业绩实现强劲增长

营业收入165.35亿元，同比增长28.5%

归母净利润29.60亿元，同比增长59.6%

稀释每股收益1.25元，同比增长56.3%

经调整Non-IFRS归母净利润35.65亿元，同比增长48.1%

稀释经调整Non-IFRS每股收益1.51元[1]，同比增长45.2%

上海2021年3月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为全球生物医药行业提供全方位、一体化新药研发和生产服务的能力和技术平台公司 — 无锡药明康德新药开发股份有限公司（股份代码：603259.SH / 2359.HK）发布2020年年度报告。

本文件纯属简报性质，并非意图提供相关事项的完整表述。有关信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司指定信息披露媒体刊登的2020年年度报告及相关公告为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

本文所披露的财务数据均以国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards，或“IFRSs”）进行编制，币种为人民币。

本公司2020年年度报告财务数据已经审计。

2020年财务亮点

营业收入增长28.5%至165.35亿元，从发现新冠疫情伊始，公司便及时、高效启动并执行了业务连续性计划，保证了公司各个运营基地和员工的健康和安全。公司充分发挥全球布局、全产业链覆盖的优势，保障了客户项目的交付时限，并抓住新的业务机遇，持续为客户赋能。其中：

– 中国区实验室服务收入增长32.0%至85.46亿元；

– CDMO服务收入增长40.8%至52.82亿元。

– 美国区实验室服务收入下降3.0%至15.17亿元，主要受新冠疫情影响以及客户项目进度延后；

– 临床研究及其他CRO服务收入增长10.0%至11.69亿元。

IFRS毛利增长24.9%至62.55亿元，毛利率为37.8% [2] 。

。 Non-IFRS毛利增长25.2%至65.83亿元，Non-IFRS毛利率为39.8%。

息税折旧及摊销前利润47.01亿元，同比上升37.1%。

经调整息税折旧及摊销前利润54.49亿元，同比增长35.7%。

归属于上市公司股东的净利润29.60亿元，同比增长59.6%。2020年， 因投资组合及联营企业损益变动合计实现净收益 17.17亿元，主要由于投资组合中某些公司实现IPO而导致的股价上升；合营企业股权投资净亏损0.14亿元。2019年，因投资组合 及联营企业损益变动合计 产生净亏损1.07亿元，合营企 业股 权投资净亏损0.39亿元。

17.17亿元，主要由于投资组合中某些公司实现IPO而导致的股价上升；合营企业股权投资净亏损0.14亿元。2019年，因投资组合 产生净亏损1.07亿元，合营企 权投资净亏损0.39亿元。 经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润增长48.1%至35.65亿元。

稀释每股收益每股1.25元，同比增长56.3%；稀释经调整Non-IFRS每股收益1.51元，同比增长45.2%。

2020业务亮点

公司充分发挥“一体化、端到端”的研发服务平台优势，各个业务板块间的协同性进一步增强，赋能全球客户加速药物研发。2020年公司新增客户超过1300家，活跃客户超过4200家。

– 公司持续赋能全球医药创新。报告期内，公司来自海外客户收入123.90亿元，同比增长25.1%；来自中国客户收入41.45亿元，同比增长39.8%；

– 公司不断拓展新客户，并通过高品质、高效率的服务，保持很强的客户粘性。报告期内，公司来自原有客户收入155.04亿元，同比增长32.1%；来自新增客户收入10.32亿元；

– 公司“长尾客户”战略持续发力、大型制药企业渗透率继续提高。报告期内，公司来自于全球“长尾客户”和中国客户收入111.08亿元，同比增长28.3%；来自于全球前20大制药企业收入54.27亿元，同比增长28.8%；

– 公司加强客户转化，进一步增强一体化赋能平台的协同性。报告期内，使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入143.52亿元，同比增长27.6%。

中国区实验室服务：及时启动业务连续性计划，化危为机

– 尽管武汉基地受到新冠疫情的影响，但化学客户定制服务（Fee for Services）收入同比增长超过35%，同时多个新项目转换到我们的CDMO业务持续为客户服务。

– 公司拥有行业领先的传染性疾病药物发现平台，并及时、高效地建立了针对新冠病毒的小分子药物发现服务，从2020年3月开始赋能全球客户，累计服务于77家全球客户。

– 进一步优化资源配置，将DNA编码化合物库、蛋白生产和基于蛋白质结构的药物发现平台进行整合，打造富有竞争力的一体化靶标到命中化合物发现平台，赋能超过500家全球客户，并成为公司下游业务部门重要的“流量入口”。

– 公司为中国客户提供包含产品未来对外授权的里程碑分成和产品上市后的销售收入分成的临床前一体化研发服务。报告期内，助力中国客户完成33个研究性新药的IND申报，并获得30个项目的临床试验批件（CTA）。截至2020年12月31日，公司累计完成118个项目的IND申报工作，并获得87个项目的临床试验批件。截至2020年12月31日，有2个项目处于III期临床试验、9个项目处于II期临床试验、60个项目处于I期临床试验。

– 得益于需求激增以及公司的产能扩充，药物安全性评价业务/毒理服务收入同比增长约74%。

– 通过WIND（WuXi IND）综合服务平台，为客户提供新药研发及全球申报一体化服务，加速客户新药研发进程。报告期内，公司WIND综合服务平台签约100个服务项目，并通过eCTD（电子申报）的方式，为众多合作伙伴成功高效地在全球多个国家和地区进行IND申报、获得许可，并进入临床研究。

– 2020年7月，公司位于成都的研发中心正式投入运营，为95家全球客户提供化学服务。

CDMO服务收入：通过加速增长，追回一季度损失时间

– 小分子药CDMO管线分子数量增加575个，包括35个从客户自身或者其他CDMO公司转入的项目。报告期内，公司小分子CDMO服务项目所涉新药物分子项目超过1300个，其中临床III期阶段45个、已获批上市的28个。2020年12月，公司合作伙伴诺诚健华的BTK抑制剂奥布替尼正式获批，这也是公司CDMO板块第一个CMC一体化的商业化生产项目，公司控股子公司合全药业为该款创新药提供了从原料药、喷雾干燥制备固体分散体到片剂以及包装的一体化、端到端支持。

– 2020年1月，合全药业开工建设无锡新药制剂开发及生产基地，将进一步提高固体制剂开发和生产能力，并将增加无菌制剂开发及临床用药生产和商业化生产能力。公司子公司合全药业位于常州的大规模寡核苷酸原料药生产车间、高活性原料药生产车间、大规模多肽原料药生产车间相继投入使用，能够更好地满足客户日益增长的需求。

美国区实验室服务：无惧疫情影响，坚定长期战略目标，不断投资和打造新能力与新产能

– 我们为全球客户提供细胞和基因治疗产品CTDMO服务，在报告期内：

公司美国区实验室为36个临床阶段细胞和基因治疗项目提供CTDMO服务，包括24个I期临床试验项目和12个II/III期临床试验项目。





公司完成了质粒生产扩建，可向全球细胞和基因治疗客户提供从菌种建库、工艺开发、研究级质粒生产到GMP级质粒生产的全方位、一体化定制服务。同时公司在报告期内全面完成中美两地腺相关病毒(AAV)一体化悬浮培养平台和CAR-T细胞治疗一体化封闭式生产平台建设以支持全球客户。

– 由于欧盟医疗器械法规的变化和化学特性的采用推动了我们医疗器械业务的增长。这一增长得益于我们对行业领先能力的投资以及对中国市场的扩张。

临床研究及其他CRO服务：克服疫情影响，保持增长并延续强劲的订单增加态势

– 持续助力客户在中国和美国开展临床研究。报告期内：

在手订单实现高速增长。截至2020年12月31日，临床研究服务（CDS）在手订单同比增长约48% 、临床研究现场执行（SMO）在手订单同比增长约41%；





公司CDS团队在中国和美国两地为合计超过130个项目提供临床试验开发服务。公司助力客户完成6项新药上市注册临床试验，1项在中国获得上市批准。包括为国内制药企业一款全球首创治疗2型糖尿病新药提供临床试验服务，并取得核心研究正面结果；为跨国制药企业完成一款用于肺动脉高压的新药临床研究，并获得FDA批准上市。公司数据统计与分析业务延续了较好的发展势头，中、美两地数据统计与分析业务均保持强劲增长。





公司SMO团队为多项创新药提供临床试验服务，助力客户完成17个药品和医疗器械产品的核查并获批上市，包括中国首次采用真实世界证据方法支持上市的某“青光眼引流管”器械项目、中国首款贝伐单抗生物类似物、中国首款在欧盟上市的单抗产品曲妥珠单抗生物类似物。

通过战略并购不断扩展能力

2020年9月，公司收购明捷医药，进一步整合拓展公司药物质量分析服务规模，为多元化的客户群体提供从注册到生产放行的全方位药物质量分析检测服务。

2021年2月，合全药业宣布收购百时美施贵宝瑞士库威（Couvet）生产基地，在获得监管机构批准并满足惯例成交条件后，该交易预计于2021年第二季度完成。收购完成后，库威工厂将成为合全药业在欧洲的首个生产基地，进一步拓展其制剂平台能力与规模。

2021年3月，公司全资子公司药明生基完成对英国基因治疗技术公司OXGENE的收购。OXGENE是药明生基在欧洲的首个研发生产基地，将进一步增强公司细胞和基因治疗产品CTDMO的一体化平台能力，通过赋能全球客户加速细胞和基因治疗产品的开发、测试、生产和商业化进程，不断推动更多创新疗法早日进入市场。

持续完善ESG管理，积极践行企业社会责任

药明康德的环境、社会及管治（ESG）理念源于我们的愿景“让天下没有难做的药，难治的病”。2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司第一时间采取防疫措施，确保员工的健康和安全，并迅速启动业务连续性计划，让合作伙伴的诸多新药研发项目不因为疫情而延迟。我们与行业同仁结成针对研发抗新冠病毒的国际合作联盟，还在业内率先并多次举办新冠系列线上科学论坛，促进全球交流与合作，力求早日研发出抗新冠病毒的药物和治疗方案。

过去一年来，公司进一步将ESG理念根植于战略和运营的各个环节。我们成立了ESG委员会，制定了一系列制度，通过不断完善公司的治理结构，使ESG工作进一步规范化、透明化。在环境保护方面，我们通过流程管理和技术升级促进节能减排，并大力发展酶催化和连续化生产技术，积极推进绿色化学。公司温室气体排放强度相比2019年下降了6%。在人才发展方面，我们坚持营造包容、多元化的职场环境。截至2020年底，公司女性员工占比增加至53%，进一步夯实了多元化的人才队伍。药明康德已连续6年被评为“中国典范雇主”，并且连续两次荣膺“中国最具吸引力雇主”。2020年，公司更是凭借良好的ESG表现荣获全球诸多知名ESG评级机构的认可。

管理层评论

药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示：“2020年，突如其来的新冠疫情给每一个人的工作和生活带来了巨大考验。得益于公司的全球化布局和全平台一体化服务能力，我们成功地转危为机。我们平台化的优势又一次向客户和市场展示了我们商业模式的广泛适应性。在药明康德过去二十年的发展历程中，我们持续向投资人展现出色稳定增长的业绩，赢得了良好的声誉。

在公司全体员工的共同努力下，在全球客户的充分信任下，我们克服了新冠疫情的影响，并持续客户需求和项目进度。公司及时、高效地执行了业务连续性计划，保证公司各个运营基地和员工的健康和安全；公司发挥全球布局、全产业链覆盖的优势，各个地区联动，共同保障业务连续性，并抓住新的业务机遇，持续为客户赋能。在本报告期内，我们的营业收入同比增长28.5%，达到165.35亿元，经调整Non-IFRS归母净利润同比增长48.1%达到35.65亿元。”

“公司全球化的赋能平台和‘跟随客户发展、跟随项目发展、跟随药物分子发展阶段扩大服务’的商业模式，为我们的业务持续带来丰硕成果。报告期内，公司新增客户超过1300家、活跃客户超过4200家。中国区实验室服务和CDMO服务实现了强劲增长并在多个业务领域扩大了市场份额。对于美国区实验室和临床研究服务，我们持续加强能力建设并取得在手订单不断增加的成果，这将强有力的支持未来业务的增长。此外，我们持续加大新能力和规模的建设。2021年初，我们收购了OXGENE，一家位于英国的开创性的细胞和基因治疗CRO公司，并宣布收购位于瑞士库威（Couvet）的一家制剂生产基地。我们相信，这些战略性投资和全球性布局将助力我们实现长期的增长目标。”

李革博士总结道：“我们业务的基础非常扎实。展望未来，我们将继续在全球范围加强研发服务能力和规模建设，做坚定不移的赋能者，助力全球创新合作伙伴加速新药研发进程，为患者谋福祉，早日实现‘让天下没有难做的药，难治的病’的伟大愿景。”

2020 IFRS财务业绩：

营业收入165.35亿元，同比增长28.5%。

毛利62.55亿元，同比增长24.9%。毛利率37.8%，略低于2019年毛利率38.9%[3]，主要原因为：（1）美国区实验室服务受新冠疫情的影响，运营效率下降以及政府强制封锁和出行受限，导致收入和毛利率阶段性下降；（2）临床研究及其他CRO服务同样广泛受到疫情影响，病人招募和项目开展延迟导 致毛 利率阶段性下降。

利率阶段性下降。 归母净利润29.60亿元，同比增长59.6%。2020年， 因投资组合及联营企业损益变动合计实现净收益17.17亿元，主要由于投资组合中某些公司实现IPO而导致的股价上升；合营企业股权投资净亏损0.14亿元。2019年，因投资组合及联营企业损益变动合计产生净亏损1.07亿元，合营企业股权投资净亏损0.39亿元。

2020 Non-IFRS财务业绩：

2020年Non-IFRS归母净利润52.68亿元，同比增长133.0%。调整事项包括股份支付、可转股债券发行成本、可转股债券衍生金融工具部分的公允价值变动损益、汇率波动相关损益、并购所得无形资产摊销和商誉减值。

2020经调整Non-IFRS财务业绩：

剔除来自于投资组合已实现和未实现的公允价值变动收益，以及合营企业和联营企业已实现及未实现的投资收益，2020年经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润增长48.1%至35.65亿元。

Non-IFRS和经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润[4]

人民币百万元 2020年度 2019年度 归属于上市公司股东的净利润 2,960.2 1,854.6 加： 股权激励费用 587.8 161.2 可转股债券发行费用 4.9 4.4 可转债衍生金融工具部分公允价值变动损失 1,349.4 98.1 汇率波动相关损失 286.0 114.6 并购所得无形资产摊销 35.6 27.9 商誉减值损失 44.4 – Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润 5,268.3 2,260.8 加： 已实现及未实现权益类投资(收益)/亏损 (1,716.9) 107.4 已实现及未实现应占合营公司(收益)/亏损 13.9 39.3 经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润 3,565.3 2,407.4

经调整息税折旧及摊销前利润[5]

人民币百万元 2020年度 2019年度 税前利润 3,369.4 2,337.0 加： 利息费用 196.0 128.0 折旧及摊销 1,136.0 963.4 息税折旧及摊销前利润 4,701.4 3,428.4 息税折旧及摊销前利润率 28.4% 26.6% 加： 股权激励费用 713.8 195.2 可转换债券发行成本 6.6 5.9 可转换债券的衍生金融工具部分公允价值变动损失 1,349.4 98.1 汇率波动相关亏损 337.0 140.4 商誉减值损失 44.4 – 已实现及未实现权益类投资(收益)/亏损 (1,716.9) 107.4 已实现及未实现应占合营公司(收益)/亏损 13.9 39.3 经调整息税折旧及摊销前利润 5,449.4 4,014.5 经调整息税折旧及摊销前利润率 33.0% 31.2%

综合收益表[6]

人民币 百万元 2020年度 2019年度 同比增减 收入 16,535.4 12,872.2 28.5% 服务成本 (10,280.4) (7,866.1) 30.7% 毛利 6,255.0 5,006.1 24.9% 其他收入 326.3 249.5 30.8% 其他收益及亏损 283.2 (188.8) -250.0% 预期信用损失模式下的减值亏损（扣除

拨回） (12.6) (43.2) -70.7% 商誉减值损失（扣除拨回） (44.3) – 100.0% 销售及营销开支 (588.5) (438.5) 34.2% 行政开支 (1,869.7) (1,509.0) 23.9% 研发开支 (693.3) (590.4) 17.4% 经营溢利 3,656.2 2,485.7 47.1% 应占联营公司之（亏损）/盈利 (76.8) 18.6 -513.3% 应占合营公司之（亏损）/盈利 (13.9) (39.3) -64.6% 财务成本 (196.0) (128.0) 53.1% 税前溢利 3,369.4 2,337.0 44.2% 所得税开支 (383.1) (425.6) -10.0% 本年溢利 2,986.3 1,911.4 56.2% 本年溢利归属于 本公司持有者 2,960.2 1,854.6 59.6% 非控制性权益 26.0 56.9 -54.2% 2,986.3 1,911.4 56.2%

综合收益表[7]

2020年度 2019年度 同比增减 加权平均普通股股份数(股)[8] – 基本 2,327,839,704 2,281,036,867 2.1% – 摊薄 2,348,623,012 2,287,088,730 2.7% 每股盈利 (以人民币列示) – 基本 1.27 0.81 56.8% – 摊薄 1.25 0.80 56.3%

综合财务状况表[9]

人民币百万元 2020年12月31日 2019年12月31日 非流动资产 物业、厂房及设备 10,137.1 7,666.0 使用权资产 1,519.9 1,564.4 生物资产 418.9 360.3 商誉 1,391.8 1,362.2 其他无形资产 585.3 495.9 于联营公司之权益 712.3 768.3 于合营公司之权益 52.5 25.2 递延税项资产 300.9 262.2 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 6,717.2 4,009.1 其他非流动资产 1,395.6 62.4 应收关联方款项 0.4 0.2 23,231.8 16,576.1 流动资产 存货 1,933.8 1,208.3 生物资产 501.7 354.0 合同成本 250.3 180.2 应收关联方款项 56.9 13.3 应收账款及其他应收款 4,337.9 3,555.9 合同资产 542.0 379.4 应收所得税 19.1 6.3 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 4,617.7 1,701.6 衍生金融工具 562.8 36.8 银行抵押存款 9.1 4.0 银行结余及现金 10,228.1 5,223.3 23,059.3 12,663.0 总资产 46,291.2 29,239.1

综合财务状况表(续) [10]

人民币百万元 2020年12月31日 2019年12月31日 流动负债 应付账款及其他应付款 4,550.3 3,392.8 应付关联方款项 23.8 24.8 衍生金融工具 0.9 86.4 合同负债 1,581.0 897.1 借贷 1,230.0 1,809.9 应付所得税 340.4 261.4 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 16.5 19.5 租赁负债 177.4 142.5 7,920.3 6,634.4 非流动负债 借贷 – 762.4 应付债券-负债部分 1,819.0 1,874.9 应付债券-衍生金融工具部分 1,582.1 298.0 递延税项负债 283.0 231.1 递延收入 682.0 667.4 其他长期负债 219.1 231.8 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 – 24.7 租赁负债 1,067.1 1,104.7 5,652.3 5,195.0 总负债 13,572.7 11,829.4 净资产 32,718.5 17,409.7 权益 股本 2,441.7 1,651.1 储备 30,052.1 15,661.1 归属于母公司持有者之权益 32,493.7 17,312.3 非控制性权益 224.7 97.5 32,718.5 17,409.7

关于药明康德

药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，药明康德致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的治疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。目前，药明康德的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的超过4200多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的愿景。更多信息，请访问公司网站：www.wuxiapptec.com

前瞻性陈述

本新闻稿有若干前瞻性陈述，该等前瞻性陈述并非历史事实，乃基于本公司的信念、管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本公司相信所做的预测合理，但是基于未来事件固有的不确定性，前瞻性陈述最终或变得不正确。前瞻性陈述受到以下相关风险的影响，其中包括本公司所提供的服务的有效竞争力、能够符合扩展服务的时程表、保障客户知识产权的能力、行业竞争、紧急情况及不可抗力的影响。因此，阁下应注意，依赖任何前瞻性陈述涉及已知及未知的风险。本新闻稿载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。本新闻稿所载的所有信息仅以截至本新闻稿做出当日为准，且仅基于当日的假设，除法律有所规定外，本公司概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。

Non-IFRS财务指标

为补充本公司按照国际财务报告准则呈列的综合财务报表，本公司提供Non-IFRS毛利（扣除有效套期、股权激励计划开支以及并购所得无形资产摊销对收入及成本的影响），Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润（不包括股权激励计划开支、可转股债券发行成本、可转股债券衍生金融工具部分的公允价值变动损益、汇兑波动相关损益、并购所得无形资产摊销、商誉减值损失）、经调整Non-IFRS归属于上市公司股东的净利润（进一步剔除已实现及未实现公允价值变动收益、合营企业和联营企业已实现和未实现的投资收益）、经调整Non-IFRS每股收益、息税折旧及摊销利润、经调整息税折旧及摊销利润作为额外的财务指标。这些指标并非国际财务报告准则所规定或根据国际财务报告准则编制。本公司认为经调整之财务指标有助了解及评估业务表现及经营趋势，并有利于管理层及投资者透过参考此等经调整之财务指标评估本公司的财务表现，消除本公司并不认为对本公司业务表现具指示性的若干不寻常、非经常性、非现金及非日常经营项目。本公司管理层认为Non-IFRS财务指标在本公司所在行业被广泛接受和适用。该等非国际财务报告准则的财务指标并不意味着可以仅考虑非公认准则的财务指标，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务信息。阁下不应独立看待以上经调整的财务指标，或将其视为替代按照国际财务报告准则所准备的业绩结果，或将其视为可与其他公司报告或预测的业绩相比。

[1] 2019年1-12月和2020年1-12月，公司稀释加权平均普通股股份数分别为2,287,088,730股和2,348,623,012股。 [2] 如果在PRC准则下核算，毛利同比增长25.3%至62.82亿元，毛利率为38.0% [3] 如果在PRC准则下，2020年毛利较去年增长25.3%至人民币62.82亿元。毛利率增长38.0%，略低于2019年的39.0%。 [4] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [5] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [6] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [7] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [8] 2020年，公司执行股东大会审议通过的2019年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股。依照中国证监会规定，公司已按2019年度利润分配方案相应地调整了比较期间的基本每股收益和稀释每股收益。 [9] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。 [10] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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