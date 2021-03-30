上海2021年3月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月30日，由德国莱茵TUV集团（简称“TUV莱茵”）主办、中国计量研究院与全球性能基准测试软件服务商Basemark协办的卓越游戏性能联盟启动仪式在线上举行。此次TUV莱茵发起卓越游戏性能联盟，联合游戏厂商、硬件制造商、设备制造商以及标准化组织，结合显示产品技术特点及游戏对于硬件性能的要求，设计研发电竞产品标准，并基于此发展第三方认证体系和联盟标识，旨在建立统一的性能评测标准体系，引导行业良性发展，在增加产品附加值的同时，帮助消费者便捷地做出购买决策。

全球电竞市场潜力巨大，中国市场表现尤为突出，年轻消费者购买力强，对游戏产品需求旺盛。艾瑞咨询的数据显示，2019年中国电竞整体市场规模突破1000亿元人民币。随着政策、资本、品牌对电竞行业的扶持和关注，电竞商业化发展将进一步助推整体市场增长，预计在2021年突破1600亿元人民币。

TUV莱茵大中华区电子电气产品服务副总裁杨佳劼表示：“终端用户在选择游戏设备时，主要考虑性能、用户体验和性价比三方面因素。借助卓越游戏性能标准和认证，游戏性能评价将变得透明，从而帮助消费者鉴别性能更优、体验更好的游戏设备。”

Basemark首席运营官Sami Niska指出，最新游戏中的现代图形渲染技术对硬件的要求很高，尤其是日渐流行的实时光线追踪需要强大的GPU。这些设备还需要高性能的显示器，以确保高质量的用户体验。TUV莱茵卓越游戏性能测试有望得到寻求最佳游戏体验的消费者的高度评价。Basemark的GPUScore基准测试将具备所有最新的图形功能，包括Vulkan和DX12的光线跟踪。

中国计量科学研究院光学与显示研究所主任陈赤博士介绍了统一测试标准、测试设备及计量对于显示产业良性发展的重要性，并表示计量院将与游戏产业企业共同推动游戏性能指标检测设备及方法的标准化。

TUV莱茵人体工学技术中心总监刘喜强在会上介绍，卓越游戏性能标准设计基于目前显示设备的技术发展水平，提出了包括动态显示特性、色彩、信号输入延迟及同步功能、动态显示范围、网络连接性能、游戏产品设计等综合评价维度。测试方法紧密结合人体游戏综合感知的呈现方式，限值设定兼顾目前主流的技术特征与综合游戏性能的平衡，将有助于制造商优化产品综合性能，提升品牌影响力。消费者也能够通过简单透明的评价体系以及可信的第三方认证和分级标准，选购优质的游戏产品。

卓越游戏性能联盟将在2021年陆续发布笔记本屏幕、显示器、电视、电脑，以及虚拟现实、增强现实与混合现实等相关产品标准，同时联合产业链上下游，从屏幕端开始明确游戏性能要求，促进游戏产品的性能提升。

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TUV莱茵发起卓越游戏性能联盟，引导电竞产业良性发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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