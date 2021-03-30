雅诗兰黛将伊士曼的Renew产品纳入其包装组合，以实现其2025年可持续包装目标

纽约和田纳西州金斯波特2021年3月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 雅诗兰黛公司（ELC）和特种材料提供商伊士曼今天宣布签署全球谅解备忘录，这将使ELC朝着其2025年可持续包装目标迈出重大步伐。

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通过该协议，ELC及其品牌组合将开始采用由伊士曼分子回收技术和认证回收成分高达100%的Renew树脂产品组合所支持的包装解决方案。*这是伊士曼和著名美容品公司签订的首份基于可持续发展的协议，将有助于推动奢侈化妆品包装采用回收和/或可回收塑料。

“在帮助雅诗兰黛公司在可持续发展领域继续实现改变和创新思考方面，我们的供应商发挥着重要作用”，雅诗兰黛公司高级副总裁兼首席采购官Roberto Magana表示， “伊士曼的分子回收技术和Renew产品组合将有助于推动我们公司实现可持续包装目标，同时保持我们卓越产品高质量的美学、安全和性能水准。我们期待着与他们的合作。”

伊士曼的产品组合中包括新近推出的通过伊士曼先进循环回收技术生产的分子回收聚酯产品线。这些可持续性树脂产品包括Eastman Cristal Renew和Eastman Tritan Renew，采用高达100%的国际可持续性和碳认证组织（ISCC）认证回收成分*制造而成，在化学上与传统树脂没有区别。这类树脂产品展示了与原始聚合物同样的高质量和处理便利性，可满足化妆品包装在净度、光泽、颜色匹配和耐用性方面的要求，同时采用了高含量的可回收成分。

该谅解备忘录将让ELC进一步集中关注实现其可持续包装目标。公司承诺，到2025年实现75-100%包装可循环利用、可重装、可重复使用、得到回收利用或可进行回收。此外，公司将在同一年将包装中的消费后回收材料数量增加50%。

伊士曼副总裁兼特种塑料事业部总经理Scott Ballard表示：“我们很荣幸能与雅诗兰黛公司合作。雅诗兰黛是全球最具标志性的高端美容产品企业之一，也是可持续发展领域一家真正的领先机构。我们很高兴能在当下帮助他们实现雄心勃勃的可持续发展目标。 通过共同努力，我们可以提供一个卓越范例，展示出今天（而不是数年之后）为推进循环经济可以采取的举措。”

*回收成分通过使用经ISCC认证的质量平衡工艺将回收废塑料配置到伊士曼Renew树脂中得以实现。

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雅诗兰黛与伊士曼签署备忘录以推进可持续包装 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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