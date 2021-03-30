百济神州宣布任命Julia Wang（王爱军）为新任首席财务官

现任首席财务官兼首席战略官梁恒博士将于6月从百济神州正式退休

美国麻省剑桥和中国北京2021年3月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码： 06160），是一家处于商业阶段的生物科技公司，专注于在全球范围内开发和商业化创新药物。公司今日宣布任命Julia Wang（王爱军）为首席财务官，于2021年6月30日正式上任。王爱军女士将接任此前宣布将从百济神州退休的梁恒博士。为确保工作有序交接，梁恒博士将留任至6月30日。



百济神州任命Julia Wang（王爱军）为新任首席财务官,于2021年6月30日正式上任

王爱军女士在生物科技、制药、医疗设备、诊断系统和消费品行业都拥有丰富的全球金融经验。她于2020年6月加入百济神州，担任企业优化高级副总裁兼副首席财务官，驻公司美国麻省剑桥办公室。王爱军女士通过跨组织建立合作关系与优化资源分配，在推动价值创造方面发挥了重要作用，并提升了财务部门的整体领导能力。与此同时，在百济神州担任Chief Business Executive一职的 Angus Grant博士将负责领导公司的战略团队。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强先生（John V. Oyler）表示：“近一年加入百济神州以来，Julia已成为公司领导团队中的关键成员，发挥重要作用。随着百济神州规模不断扩大，逐渐成为一家拥有数千名员工且业务遍布全球的大型企业，我们庆幸能有Julia这样资历深厚的领导人带领我们的财务运营。在此，我也想对梁恒博士道一声感谢。自2015年加入百济神州以来，他一直兢兢业业，不仅是业内有独特见地的领导者，更是我们真挚的好友。我们祝他一切顺利，也感谢他为公司所做的一切，包括正在进行的交接工作。”

王爱军女士表示：“我很荣幸能够担任百济神州首席财务官一职，和公司一起通过为全世界更多的患者创造具有影响力且可负担、可及的药物来革新生物科技行业。在百济神州，服务患者的承诺贯穿公司上下，体现在每个人每一天的工作之中。梁恒博士为百济神州成为一家两地上市的商业化阶段成长型公司打下了坚实的基础，我的目标是继续将现有资源投入到公司建设中，帮助完成我们重要的使命。”

加入百济神州之前，王爱军女士供职于Alexion Pharmaceuticals，担任全球业务财务、企业财务及企业策划高级副总裁。此前，她在Quest Diagnostics担任多项领导职位，包括美国区财务兼企业商业部副总裁和财务价值创造副总裁。王爱军女士还曾在强生集团担任多项运营业务的首席财务官，包括强生在中国的制药业务西安杨森。此前，她还在百事可乐公司领导财务业务。

王爱军女士拥有杜克大学富卡（Fuqua）商学院的工商管理硕士学位和山东师范大学的英国语言文学学士学位。

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