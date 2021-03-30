深圳2021年3月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 食品安全牵动人心。近日，深圳食药安办、宝安区食药安办和宝安机场海关，共同走进深圳宝安机场，开展“星期三查餐厅”执法行动，对机场内的餐厅食品安全状况进行突击检查。在本次检查中，和府捞面、美颐美食品安全状况良好，获得现场执法人员和市民代表的肯定，顺利通过了一场来自政府部门的“抽查考试”。

作为城市窗口和重要公共服务设施，机场周边的食品安全尤为重要，此次和府的表现也充分体现了企业的内在实力。和府捞面是一家全国性中式餐饮连锁品牌，在上海单城即将突破百店，广东省有24家门店，今年会加速华南市场布局。正是良好的品质赢得了越来越多市场的认可。目前，和府捞面广州、深圳、佛山等地门店频创单店交易记录，其中，广州的正佳广场店、乐峰广场店、白云机场店以及深圳的益田假日广场店、来福士店、天安云谷店等颇受消费者欢迎。

突击检查 和府捞面食品安全让人放心

在3月24日深圳宝安机场的突击检查中，现场执法人员依据餐饮业食品安全有关法律法规的监管要求，对餐饮单位的经营许可、厨房加工经营场所、新冠疫情防控相关台账、从业人员健康证明、食品安全信息公示、食品索票索证以及有关食品管理制度落实情况进行了全面细致的检查。最后执法人员得出结论：和府捞面食品安全状况良好，充分落实疫情防控及食品安全主体责任，措施有效到位，原料快检合格率100%。

跨区经营 难住无数餐饮人

其实，“外来的品牌不好做，本地的品牌出不去”，跨区经营一直是餐饮行业的一大课题。沿海地区本就经济繁荣，居民可支配收入在全国排在前列，加上消费者包容性强，愿意尝试新品牌新品类，广东成为了许多餐饮连锁品牌扩张版图中不容错过的一块宝地。然而，美食之乡的岭南地区，本地饮食文化本就渊源流长，海内外皆负盛名，得到广东食客的一份肯定，并非那么容易。

广东省餐饮服务行业发布的省内餐饮百强名单显示，与上年相比，百强品牌更迭率超过20%。这显示，广东省内经营的餐饮品牌存在高频的优胜劣汰。另一方面，来自平台数据显示，在广东，饮品店、小吃订单量最高，来自各地的特色菜则排名靠后；从客单价方面看，相对于中高端消费，低于50元的订单量呈压倒式的优势。这些数据说明外来品牌站稳、留住不易。

同城同质同价 一碗面背后的一套体系

四年来，和府在华南地区不断探索，稳扎稳打，逐步打动消费者心智，并在高铁机场强布局，为奔波又多彩的旅途增添一份养生面。

和府捞面深圳宝安机场店，店面醒目位置张贴着“同城同质同价”标牌，列明对标店铺，公示服务监督热线，做到“可对标”“可承诺”。得益于中餐标准化体系的打磨，不仅是机场店，熟悉和府的消费者都知道，从南走到北，和府捞面在不同城市、不同地段，都是同样的品质、同样的服务、同样的价格。

“同城同质同价” 和府捞面受监管部门和消费者双双肯定 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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