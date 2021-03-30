介绍RevitaLash Advanced®的Curl Effect®

加利福尼亚州文图拉2021年3月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美容和头发健康类别的长期领导者和先驱RevitaLash Cosmetics宣布推出其首个Curl Effect（卷曲功效）全球活动，这种革命性的方法采用该品牌屡获殊荣的、最畅销和全球公认的RevitaLash® Advanced睫毛精华液为睫毛增添自然卷曲。



RevitaLash Cosmetics前后卷曲效果

根据NDP的市场数据，睫毛膏是购物中的第二大主要眼部化妆品，而在购买睫毛膏时，“卷曲”是消费者寻找的第三大最想要的关键功能。 了解消费者的需求后，RevitaLash Cosmetics即致力于提供一种不添加颜色的天然睫毛卷曲产品，不仅防水、防潮、无需维护，而且效果旷日持久。

RevitaLash Advanced采用先进的科技配方，拥有Curl Effect专利技术，并通过该品牌的BioPeptin Complex®加以实现，该技术可调节和改善天然睫毛的外观，使其呈现出华丽和茂密状态，而且不增加任何颜色。

RevitaLash Cosmetics创始人兼首席执行官Michael Brinkenhoff博士表示：“作为睫毛、眉毛和头发领域的类别创新者，我们一直致力于为我们的产品组合提供尖端优势，而我们屡获殊荣的、 著名的RevitaLash Advanced就是首款杰作。有史以来第一次，我们很自豪地启动我们的专有Curl Effect全球活动，这使RevitaLash Cosmetics与众不同，可进一步巩固我们在睫毛类别中的领导者地位。”

RevitaLash Advanced睫毛护理素具有专利Curl Effect，在全球范围内出售，并具有三种便利包装和价格：

3.5毫升装为150美元，2.0毫升装为98美元，1毫升装为55美元。

相关链接 :

http://www.revitalash.com/

RevitaLash Cosmetics宣布开启Curl Effect(R)活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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