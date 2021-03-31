丹寨万达小镇 探索“非遗+旅游”新路径-新闻频道-和讯网

中国丹寨非遗周已成为推动全国非遗与 旅游 融合发展的重要平台。图为首届中国丹寨非遗周现场。 丹寨万达小镇推动非遗与旅游融合，游客可现场体验非遗技艺。 中国非遗与旅游融合发展论坛、民族医药丹寨行、黔东 南非 遗成果展、全国非遗绝技秀、千人手绘蜡染千鸟图……近日，新京报记者获悉，第二届中国丹寨非遗周拟于5月15日在丹寨万达小镇开幕。届时，9天时间里将举办30多场“非遗进景区”特色活动，从而成为推动全国非遗与旅游融合发展的重要平台。 在业内看来，丹寨万达小镇作为 万达集团 包县帮扶丹寨的核心产业项目，举办规格高、规模大的“中国丹寨非遗周”，既是展示非遗保护成果、促进非遗技艺传承的重要举措，也是带动丹寨旅游产业发展，促进丹寨乡村振兴的有力之举。 丹寨万达小镇上演非遗盛宴 新京报记者获悉，中国丹寨非遗周由文化和旅游部非物质文化遗产司、资源开发司指导，中国非物质文化遗产保护协会主办，丹寨县人民政府、万达集团等承办，旨在推动中国非遗保护传承工作，让更多非遗走进景区，促进非遗和旅游深度融合。 预计从5月15日至23日为期9天的时间里，第二届中国丹寨非遗周将在丹寨万达小镇上演一场非遗盛宴，既有中国非遗…