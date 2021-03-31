“杭州澳门周”路展圆满展现澳门健康城市活力 “旅游＋＂丰富内涵引客游澳

“杭州澳门周”一连四天（3月26至29日）路展圆满举行，积极宣传澳门是健康安全宜游城市的信息，吸引内地旅客来澳旅游消费。在杭州湖滨步行街举行的大型路展推广澳门多元化的旅游及商贸等元素，充分展现“旅游＋＂丰富内涵，配合多渠道和多样化宣传，吸引当地居民及旅客参观，而在线媒体宣传亦引发内地网民对“澳门周”活动的热切反应。 精彩呈现“旅游＋” 由澳门特别行政区政府经济财政司、杭州市人民政府港澳事务办公室、杭州市文化广电旅游局及杭州市上城区人民政府主办的“杭州澳门周”于湖滨步行街设置大型路展，包括：澳门概述、盛事、文化旅游区；澳门世界遗产、非遗文化区、文创区；体育盛事展区；MinM澳门制造及澳门品牌展区；葡语国家产品展区；以及由相关综合旅游休闲企业和航空公司组成的澳门旅游展区，充分展现旅游＋会展、旅游＋文化及文创、旅游＋电商及旅游＋体育等跨界融合。 缤纷路展及优惠引客 路展现场人流畅旺，参展机构积极推广；活动期间，相关综合旅游休闲企业和航空公司准备了总值人民币九千万的丰富旅游优惠，涵盖机票、酒店住宿及餐饮优惠等，在现场及其平台推广销售。路展亦安排了58节精彩的文艺表演，展现澳门中葡文化交融的特色…