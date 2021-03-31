两协会签订协议 融合发展"旅游＋高尔夫"新业态

中国网3月31日讯 3月30日，中国旅行社协会与中国高尔夫球协会在北京签订战略合作框架协议，共同探索推动“旅游＋高尔夫”创新融合发展新业态，为旅游爱好者、高尔夫爱好者提供多样的高尔夫＋旅游产品，不断满足人民对美好生活的向往和需求。 中国旅行社协会秘书长孙桂珍表示，旅游与体育同属第三产业中的支柱产业，行业共性很多。双方建立战略合作后，中国旅行社协会将组织会员单位在高尔夫旅游产品研发、高尔夫研学旅行、高尔夫球赛事服务等领域与中国高尔夫球协会深度合作，开发新型旅游产品，拓展体育旅游新业态。 中国高尔夫球协会主席张小宁表示，“高尔夫＋旅游”模式不仅传承高尔夫精神、弘扬高尔夫球运动文化、更能传播赛事活动举办地优美的自然风光、灿烂的历史文化、淳朴的民俗风情，推动当地旅游业等产业的发展。双方将依托各自行业优势，着力打造高尔夫＋旅游IP，培育高尔夫＋旅游市场，促进体旅消费，让更多人带上高尔夫去旅行，以高尔夫活动丰富旅行体验，在高尔夫假期中享受快乐和幸福。 中国高尔夫球协会秘书长庞政表示，本次合作，中国高尔夫球协会将结合自身赛事资源优势，充分利用旅游活动民众参与度高，覆盖人群广等特点，与中国旅行社协会在…