以张謇精神作答使命担当——新城集团高管走进南通博物苑_商讯_产经频道首页_财经网

站在“十四五”开局新起点，民营企业如何真抓实干，报国兴邦？这是一个历久弥新的永恒课题。一代人有一代人的使命，一代人有一代人的回答。3月26日，新城控股集团董事长王晓松带领新城集团40余位高管一同走进南通博物苑，开启了一场幸福党建之旅。通过参观张謇生平展陈，学习张謇实业救国、发展教育、兴办公益事业的民营企业家楷模精神，深度探寻当代企业家在新时代下应有的责任与担当。 新城控股集团董事长王晓松及新城集团高管参观张謇生平展陈 爱国——创一流企业报效国家 展馆内，一段段文字资料和一幅幅实景照片呈现在众人眼前，讲述了清代状元出身的张謇不平凡的一生。百余年前的中国内忧外患，张謇辞官回乡创办纱厂，后以纱厂为母体，创办关系国计民生的各类企业多达34个，各类学校将近400所，并于1905年创办了中国第一个博物馆“南通博物苑”。 爱国、救国、报国是张謇一生的追求，也是其作为先贤民营企业家最宝贵的精神。学习张謇的企业家爱国精神，首先是要办好一流企业。 新城控股始终把探索和实践新时代企业家精神放在企业发展的首位。王晓松表示，越是深入了解张謇的生平事迹，越能深刻理解他的爱国、实干、奉献等企业家的精神情怀，越能促…