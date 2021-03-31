蔚迈携手雀巢健康科学发布《中国老龄化社会的潜藏价值》系列报告

后疫情时代中国银发产业迎来新机遇

上海2021年3月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，蔚迈携手雀巢健康科学发布《中国老龄化社会的潜藏价值》系列报告第一季第五篇章。报告显示在后疫情时代，中国银发产业正迎来发展新机遇，为推动社会与经济发展助力新动力。

蔚迈亚太区总裁高顿先生表示：“今年是我们投入中国银发产业领域研究的第五年，尤其是在新冠疫情之后看到中国银发产业的崛起和美好未来，让我们更加有信心携手各方共同推动世界银发经济的发展。”

“作为中国特医食品产业中的一员，我们始终致力于把最先进的营养理念和产品带给消费者，助力‘健康中国’的建设。”雀巢健康科学大中华区总裁顾欣鑫女士表示，“随着中国银发产业的发展，希望凭借我们在医学营养领域的优势，进一步满足中国老龄化群体对健康生活的新需求。”

据国家统计局数据统计，2019年末中国60岁及以上的老年人口达到2.54亿[1]。“十四五”期间，我国老年人口预计将突破3亿，人口也将从轻度老龄化迈入中度老龄化。为应对日渐严峻的老龄化形势，中国政府已提出了积极应对人口老龄化的战略总目标。本次报告对中国城镇老龄化群体和疫情常态化下的“银发经济”发展进行了全面解析，为中国银发产业健康和可持续的发展提供了有力的依据。

里程碑将现，2021年迎来新起点

一场突然其来的新冠肺炎疫情，让很多行业都受到了重创挑战，公众的健康观念也随之上升到了新的高点。通过对中国一至三线城市三代银发族的调查显示，在“健康中国”战略和中国特有优势的作用下，整个银发产业呈现出蓬勃发展的势头。中国银发产业在政策趋势、产业结构、推动力方面呈现出三大变化。此外，2020年新增注册资本在千万人民以上的银发产业相关的初创公司数量达到1900多家。2021注定成为中国银发产业发展里程碑式的起点。

报告还指出，健康产业作为中国银发产业的核心领域，将朝着更加细分化和多元化的发展。其中，智慧科技的发展将进一步催生银发产业的创新实践。从2018 年到 2020 年，智慧老龄产品与服务数量翻至三倍[2]。新兴的医疗设备、净化和智能养生产品的持有家庭普及率也进一步提高。但是专业的健康与营养解决方案还并未很好的认知和普及。例如，承担专业营养角色的特医食品在中国银发消费者的渗透率仅为 2%。

大步迭代的中国银发群体2.0

随着时代进步与经济发展，中国的城镇银发族早已在价值理念上更新迭代，虽然思想上依然坚信集体主义、奉献感恩、勤奋与知足常乐的传统理念，但社会变动带来的新价值，也催生出新常态与新需求。

（一）注重自我 更加自信

报告表明，“中国银发群体2.0”，他们更享受生活也更注重自我，展现出更多自信。40%的银发群体认为他们看起来比实际年轻，占比较2019年上涨7%。他们更在意形象上的投入，有近八成的女性在皮肤管理或个人形象上有所投入，男性银发族也近半数。

（二）焦虑感降低 追求更高

有近半数的银发群体表示，不为退休生活所焦虑，这一改变是史无前例的。94%的银发群体表示，不论现阶段退休与否，都对退休生活心存期待。他们消费更加自我，自主决策的能力有了进一步提升。消费观念的解放让他们更加意识到经济的重要性，追求更高的物质生活。88%认为金钱很重要，可以带来更好的生活；87%认为享受生活是第一位，尤其是现在更要享受生活。他们中也不乏追求流行的新事物，尤其是更年轻的代际。新潮的食品饮料引起了年轻一代银发族的兴趣。

对于仍处在发展阶段的中国，人口老龄化是一个很大的挑战。发展银发经济是将社会发展负担转变为发展动力的时代最优解，也是对“银发群体2.0”新思维方式、新消费模式的回应。未来，政府和企业等在多重合力的共同作用下，中国的银发产业的发展将越发活力。

中国健康科学大中华区总裁顾欣鑫女士表示：“雀巢健康科学在銀发产业耕耘多年, 希望在透过雀巢旗下各产品线先进的营养理念, 帮助銀发群体更健康活力，延长健康的乐活期, 更期待产业合作伙伴联手共建, 推动特医食品行业在中国的发展。”

蔚迈中国首席执行官何塞先生表示：“蔚迈在品牌和市场研究领域深耕多年， 我们非常希望能与银发产业相关的中国企业分享有价值的洞察，共同探索新的商业模式，为银发群体创造更多的价值。”

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