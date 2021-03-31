SGS通标西部区域总部进驻重庆两江新区

重庆2021年3月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月29日，国际公认的检验、鉴定、测试及认证机构SGS，其中国公司（以下简称“SGS通标”）成立重庆子公司做为其西部区域总部正式进驻重庆两江新区，这是SGS集团看好重庆检测行业未来发展，布局中国西部区域的重要举措。

SGS通标西部区域总部进驻重庆两江新区项目获SGS集团及重庆市地方政府的高度重视。SGS中国区总裁杜佳斌 ，重庆市委常委、两江新区党工委书记段成刚，两江新区党工委副书记、管委会主任罗蔺，两江新区党工委副书记陶世祥，两江新区党工委委员、管委会副主任秦淑斌，重庆市和两江新区相关部门的分管领导及重庆当地媒体出席活动，共同见证了入驻仪式。



SGS中国区总裁杜佳斌致辞

SGS中国区总裁杜佳斌在致辞中谈到：“SGS扎根重庆20多年，业务得到了快速发展，现有规模已不能满足业务需要，亟待升级。SGS通标西部区域总部重庆子公司项目落地两江新区是为了获得更快速的发展，将继续依托重庆优厚的投资环境和人才资源，投资和拓宽服务能力，为重庆及整个西部区域的经济产业发展提供优质的服务。”

SGS在重庆的发展离不开政府检测认证产业的重视与支持。对此，SGS中国区总裁杜佳斌在发言中向重庆市政府、重庆两江新区管委会等主管部门的帮助和支持表示感谢。

重庆两江新区管委会副主任秦淑斌在致辞中对SGS通标西部区域总部顺利入驻重庆表示祝贺。提及：“近年来，两江新区大力发展第三产业，已经取得显著成效。2020年，两江新区第三产业增加值实现1196亿元，占GDP比重达60.7%。这是高质量的发展、结构优化升级的发展、后劲十足的发展，发展的含金量、含新量、含绿量显著增强。其中高新技术服务这块，将会致力于打造国家检验检测示范区，离不开与检测行业龙头SGS的携手并进。

依托重庆优良的政策环境和人才资源， SGS集团决定将通标西部区域总部落户重庆两江新区良景工业园，基于SGS良好的创新与服务拓宽能力，已在重庆成立子公司“通标标准技术服务（重庆）有限公司”。其实验室及办公面积达15000平方米。其中，实验场地近12000平方米。SGS中国区总裁杜佳斌在接受记者采访时表示，西部总部落地后，将在电子电器、环境、汽车、轨道交通、食品安全等领域加大对重庆本地及西部区域市场的服务，完善相关产业生态圈的同时，为重庆及西部企业走向国际市场提供更好的服务。

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