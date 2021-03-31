上海人口管理新规4月1日起施行 在沪停留超24小时要登记_腾讯新闻

新修订的《上海市实有人口服务和管理若干规定》（以下简称“规定”）将于明日起施行 ，修订后的“规定”进一步明确了实有人口范畴、丰富了信息采集方式，同时明确了相关单位的信息登记责任并加大了行政处罚力度。“规定”明确，在沪停留超过24小时需登记。 明确实有人口范畴 丰富信息采集方式 新的“规定”在原有居住在上海的本市户籍人员、外省市户籍人员基础上， 将短暂来沪停留的人员也纳入了服务管理，包括来沪就医、就学、旅游、公务活动、探亲访友等停留超过24小时的人员 ，但不包括“一日游”、公务活动当天往返以及交通中转等人员。 同时，进一步丰富了实有人口信息采集方式，在现行由社区综合协管员上门采集等传统方式的基础上，新增了通过“一网通办”平台自主填报的便捷方式。 为了方便市民自主填报，市公安局会同大数据中心在“一网通办”平台推出“实有人口信息自主填报”服务。 填报人在实名登录“随申办市民云”APP、微信或支付宝“随申办”小程序后，直接进入“办事”频道中的“不见面办理”专栏或市公安局页面办理，也可以在首页搜索栏内输入“实有人口”“自主填报”等关键字进行搜索。 进入办理页面后，按照要求和相关步骤填写姓名、身份…