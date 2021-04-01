跟着梁思成去“旅行”，品味古建筑之美

《榜样阅读》是中国青年报·中青在线和酷我音乐联合出品的青年阅读分享类融媒视听节目。 去年9月，经过全新改版升级，《榜样阅读》（第四季）正式开播。著名文学家、知名运动员、青春正能量演员、歌手担当阅读分享者，与青年学者、知名主持人、配音演员、话剧演员跨界演绎，共同品鉴文学作品中的经典片段。 今天，中国青年报·中青在线联合酷我音乐共同打造的《榜样阅读》新一期节目上线，青年演员张云龙与青年配音演员赵爽一起分享由梁思成先生所著、林洙所编的作品《梁》。 《榜样阅读》节目现场，在幽暗的灯光下，青年演员张云龙颔首低眉、神情专注地诵读着《梁》中的精彩片段。简朴的语言、浑厚的音调，生动再现了梁思成先生在乡间探觅古代遗迹时的旅途感悟。 从1937年起，他和林徽因等人先后踏遍中国十五省二百多个县，测绘和拍摄二千多件唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物。在那个战火纷飞的年代，他们这场探觅古迹之旅十分不易。 在考察工作之余，梁思成一行常会不期而遇有趣的艺术品或民族用品、各地的手工艺品、偏僻小镇的古戏、奇异的风俗、五光十色的集市 诸如此类。正如文章中所述：旅行，其中的寻获和发现极多，其趣味和…