宁夏：“葡萄酒＋旅游”特色主题研学游受青睐

中国网4月1日讯 因为《山海情》的热播，“葡萄酒＋旅游”正迅速成为宁夏葡萄酒产业的一张亮丽的新名片。在葡萄园亲手种下一株葡萄树，在酒窖里品尝陈酿的葡萄酒，在葡萄酒博物馆里了解宁夏乃至世界的葡萄酒故事，在葡萄酒课堂完成宁夏葡萄酒课程学习，收获贺兰山东麓产区认证证书，这样别具一格的研学之旅，让越来越多消费者走进宁夏，以学习＋旅行的方式，体验宁夏葡萄酒的魅力。 宁夏葡萄酒产业经过30多年的发展，目前在册酒庄211家，是国内目前最大的酒庄集中连片产区。酒庄集群中既有欧式庄园风格的城堡酒庄，也有古典园林风格的中式酒庄，还有集科技智能与艺术追求为一体的现代酒庄。风格不一的特色酒庄游，吸引了来自全国各地的游客。 目前，以宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育学院为中心，联合产区20家酒庄和贺兰山沿线景区，深度开发了3－7日的葡萄酒研学游精品路线，能够满足不同类型的客人来宁夏产区考察、学习或旅游的需求。此次共有来自陕西旅行机构、酒业公司、媒体记者一行23人开启了2021年宁夏葡萄酒主题研学游项目。目前接洽来宁夏参加葡萄酒旅游项目的组织和团体非常多，相信借着《山海情》的热度，“葡萄酒＋旅游”将成为国人最时尚的旅行新方…