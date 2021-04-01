开启环湖畔岛旅游 脱贫村走上增收路

三月十五日，牛棚子村环湖畔岛正在进行水上升空表演。康定市委宣传部供图 水上摩托、水上升空，体验开坦克、开迷你挖掘机…… 3月15日，四川省甘孜藏族自治州康定市牛棚子村环湖畔岛越野俱乐部正式营业。高山峡谷间、大渡河畔，牛棚子村环湖畔热闹非凡，许多游客驻足观看，还送上阵阵掌声、喝彩声。 “我们甘孜州以前还没有这样的游玩项目，今天看了他们精彩表演，非常安逸，很值得体验一下。”游客张先生说。 牛棚子村曾是一个贫困村，2018年实现整村脱贫。村级建制调整后，原牛棚子村与江咀村合并成为新的牛棚子村。 摆脱贫困后，还要谋划新的发展路子，于是，高原“水陆”越野俱乐部提上日程。 村党支部书记李西君介绍：“村里一直探索发展经济、增加村民收入的方式，曾成立过养鸡场，但收益却不明显。经过外出交流学习、并对村域环境等进行分析研究，发现可以利用村里的平地和湖水来做文章，发展产业。” 2015年，牛棚子村开始筹办环湖畔岛越野俱乐部，并成立康定市环湖旅游有限责任公司，全村279人以每人1.0323万元入股，筹措资金288万元用于项目建设。在项目确立后，2017年由村集体支付学费，派遣2名本村青年前往乐山市学习水上表…